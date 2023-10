Le capitaine tricolore a rendez-vous ce lundi avec le chirurgien, qui doit l’autoriser - ou non - à renouer avec les contacts et à postuler dimanche. Ces derniers jours, l’optimisme était de rigueur...

Forcément, et même si la priorité était laissée à ce premier match à élimination directe face à l’Italie, le sujet Antoine Dupont a encore animé les débats la semaine passée. Alors que son forfait pour l’ultime rendez-vous de la phase de poule avait été acté, il s’agissait de se projeter déjà sur la suite, donc un éventuel quart de finale. Pour rappel, le capitaine des Bleus a rejoint le groupe il y a huit jours, une semaine à peine après son opération due à une fracture maxillo-zygomatique (au niveau de la pommette) contractée contre la Namibie, à Marseille. De l’avis de tous ceux qui l’ont côtoyé, le demi de mêlée est en grande forme, même en très grande forme.

"Ses capacités physiques sont impressionnantes, disait le coentraîneur Karim Ghezal samedi matin. Il a très bien bossé et a retrouvé son meilleur niveau sur l’intensité des courses et sur sa vitesse. Il n’a pas perdu grand-chose en une semaine d’arrêt, au contraire. Mais il faut encore valider l’étape avec le chirurgien avant de pouvoir compter sur lui." À savoir le professeur Frédéric Lauwers, qui l’a opéré à l’hôpital Purpan de Toulouse. C’est déjà lui qui avait autorisé sa "reprise progressive d’activité" et c’est avec lui que Dupont a de nouveau un rendez-vous capital ce lundi. Après avoir passé une imagerie de contrôle, le Toulousain se verra délivrer, ou pas, une "non-contre-indication" pour renouer avec les contacts et donc redevenir un joueur à temps plein. Voilà pourquoi cette visite va s’avérer décisive pour le Pyrénéen, et pour le XV de France.

Finalement vers un retour casqué

Chacun comprendra aisément ce que la présence du meilleur joueur du monde peut changer face aux Springboks. Tant, au-delà de ses qualités intrinsèques, sur la confiance qu’il insuffle à ses coéquipiers que sur la crainte qu’il inspire chez ses adversaires. Et, selon nos informations, l’optimisme est de rigueur dans l’entourage de l’intéressé et des Bleus. Son évolution est jugée "ultra-positive", son ressenti également. Tout porte à croire, à l’heure où nous bouclons ces lignes, que les Tricolores pourront ainsi compter sur leur joyau. En tout cas, dans le week-end, peu en interne, imaginaient une issue inverse, au vu de l’ensemble des signaux positifs.

Reste ensuite à savoir – s’il postule contre l’Afrique du Sud – comment Antoine Dupont va gérer son appréhension, sachant que seuls vingt-quatre jours le sépareront de sa blessure. Sur ce point, les journées d’entraînement de mardi et mercredi, du côté de Rueil-Malmaison, devraient être riches en enseignements avant d’arrêter le choix de le placer dans le XV de départ. Mais, là aussi, beaucoup ont confié que sa détermination est impressionnante et son envie de jouer immense. « Il est prêt à relever ce défi », assurait même son meilleur ami Anthony Jelonch avant la rencontre face à l’Italie. Toujours est-il que, par mesure de précaution et si la possibilité de porter un masque a été écartée, son retour à la compétition devrait s’effectuer avec un casque. Plus que jamais, le boss a pris date.