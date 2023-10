Le rendez-vous était attendu avec forcément pas mal d'impatience. Antoine Dupont a rencontré son chirurgien ce lundi matin à Toulouse et les nouvelles sont bonnes ! Le demi de mêlée du XV de France est autorisé à reprendre les entraînements dès ce lundi. Il devrait donc rejoindre ses coéquipiers rapidement à Rueil-Malmaison pour préparer le quart de finale face aux Springboks.

Voilà une nouvelle qui donne le sourire ! Ce lundi matin, le demi de mêlée des Bleus avait rendez-vous avec Frédéric Lauwers, son chirurgien, à Toulouse pour faire le point. Antoine Dupont est arrivé aux alentours de 9 heures à l'hôpital de Purpan et à l'issue de cette rencontre, le numéro 9 a donc été autorisé à reprendre les entraînements dès ce lundi. Il retrouvera les terrains un peu plus de deux semaines après sa fracture maxillo-zygomatique face à la Namibie. Opéré il y a seulement 17 jours, un retour d'Antoine Dupont dès ce dimanche serait une véritable prouesse physique et médicale. Ce vendredi il apparaissait déjà tout sourire sur la pelouse de Lyon, le visage très peu marqué, pour le dernier match de la phase de poule face à l'Italie.

Jusqu'ici Antoine Dupont avait retrouvé le groupe mais n'avait pas encore pu se joindre à ses coéquipiers pour les entraînements collectifs ce qui sera le cas cette semaine. En tout cas, il ne devrait pas tarder à rejoindre le XV de France qui se retrouve aujourd'hui à Rueil-Malmaison après deux jours de repos.

Une semaine décisive

Antoine Dupont pourra donc prendre pleinement part à cette semaine de préparation. Une semaine qui sera décisive à l'aube d'affronter l'Afrique du Sud en quart de finale dans un match qui a déjà des allures de finale. Si le demi de mêlée toulousain est autorisé à renouer avec le jeu, rien n'assure qu'il sera sur la feuille de match pour affronter les champions du monde en titre ce dimanche (15 octobre à 21h). Reste à voir comment le capitaine des Bleus se sentira cette semaine et comment il réagira aux premiers contacts. Les entraînements de mardi et mercredi devraient sans doute apporter des réponses.

En tout cas avant même ce rendez-vous avec le chirurgien, le staff des Bleus se montrait optimiste : "Il a très bien bossé et a retrouvé son meilleur niveau sur l’intensité des courses et sur sa vitesse. Il n’a pas perdu grand-chose en une semaine d’arrêt, au contraire", assurait Karim Ghezal. Alors, Antoine Dupont sera-t-il au rendez-vous des quarts de finale ?