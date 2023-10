Les Bleus y sont ! Au prix d'une prestation remarquable face à de faibles Italiens, la France est en quarts de finale. Alors que son adversaire la semaine prochaine demeure pour l'heure un mystère, la rencontre face à la Nazionale a impressionné le monde du rugby et rappelé une chose, si l'en était encore nécessaire : ce XV de France fait peur à la planète rugby.

Phases finales, nous voilà ! Après quatre victoires en autant de matchs en poule, chose inédite pour les Bleus depuis 20 ans, le XV de France a désormais rendez-vous avec son histoire. En s'imposant face à la Nazionale, l'équipe de France a envoyé un message au monde entier, et notamment à ses possibles adversaires. Et le moins que l'on puisse dire est que ces derniers préfèrent éviter la sélection de Fabien Galthié.

Fabien Galthié est revenu sur la rencontre et sa satisfaction de voir son équipe maîtriser le jeu durant 80 minutes.



Et il annonce que quel que soit l'adversaire, ce sera une finale dimanche prochain !



En Irlande, nos confrères du Irish Times ont remarqué la prestation de l'ouvreur tricolore Matthieu Jalibert : "Face à une Italie démunie, le pied dansant de Jalibert a impressionné". Si la seconde période française a moins convaincu, avec des joueurs "victimes d'un relâchement tant ce fut facile", les médias du XV du Trèfle, qui doivent assurer leur place en quarts face à l'Ecosse, veulent tout de même éviter cette équipe menée par Alldritt, Penaud et consorts : "Il y a un consensus pour dire que personne ne veut voir France - Irlande en quart. Voir ces deux nations se défier en finale serait un merveilleux message pour le rugby européen".

Sa défense a été aussi impressionnante que son attaque

Si l'Ecosse est concentrée sur un possible exploit face à la première nation mondiale et n'avait pas grand-chose à raconter sur le succès français, les Sud-Africains, en repos cette semaine, ont bien analysé le match français. Devant une prestation plus qu'aboutie, les journalistes du SA rugby magazine ont mis en avant un effectif des Bleus qui a su se relever malgré l'absence de son capitaine Antoine Dupont : "Cette équipe de France a été si brillante, Damian Penaud en tête, qu'on en oublierait presque l'absence du talisman Dupont".

Si ce sont les trois-quarts français qui se sont mis en avant, avec sept essais inscrits sur les huit au total, c'est bien l'impression collective du XV de France, dominante aussi bien en attaque qu'en défense : "La France a concassé l'Italie devant et s'est régalée des espaces créés. Sa défense a été aussi impressionnante que son attaque, repoussant l'Italie à maintes reprises". Avec ce succès, additionné à celui face à la Nouvelle-Zélande en ouverture, nos confrères Springboks n'ont pas peur de définir les Bleus comme la bête à abattre, alors que les deux nations ont de fortes chances de se rencontrer en quart de finale.

Matthieu Jalibert magique

Si eux aussi se sont qualifiés dans cette poule A, les Néo-zélandais ont regardé avec attention cette partie qui pouvait leur permettre de finir en tête. Mais comme l'ensemble de la planète rugby, le NZ Herald n'a pu que constater la victoire française avec une "prestation extrêmement impressionnante" à la clé. Devenu deuxième meilleur marqueur de l'histoire des Bleus face à la Nazionale, c'est le néo-Bordelo-Bèglais Damian Penaud qui récolte le plus de louanges chez les triples champions du monde : "Comme d'habitude, Damian Penaud a inscrit un essai d'entrée. Avec une série de sept matchs avec un essai en équipe de France, l'ailier ne cesse de marquer".

Pour les journalistes d'ESPN, c'est un autre joueur de l'UBB qui s'est signalé sur la pelouse lyonnaise : "Matthieu Jalibert a été tout simplement magique". Souvent sujette à débat, c'est même toute la charnière de l'équipe de France qui a fait l'unanimité : "Les partenaires de club Maxime Lucu et Matthieu Jalibert ont montré qu'ils étaient plus que de simples remplaçants."

Sur un trait d'humour, ce même média a tenu à signaler... la musique dans le stade. Aujourd'hui devenu l'hymne des supporters, "Seven Nation Army" des White Stripes n'a pas toujours été un bon souvenir en France : "Dans un trait d'ironie en référence à la victoire italienne à la Coupe du monde de la Fifa en 2006, le stade a scandé le chant préféré des Italiens "Seven Nation Army" durant les rares moments de pause pour les visiteurs".