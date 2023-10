Notamment grâce à des doublés de Damian Penaud et Yoram Moefana, les Bleus ont écrasé l'Italie à Lyon. Avec cette victoire bonifiée sur le score de 60-7, le XV de France termine premier de sa poule et se qualifie pour les quarts de finale. Avec huit essais marqués, les Français ont régalé leurs supporters face à des Italiens rapidement dépassés et éliminés.

Les matches contre l'Italie ne sont jamais simples pour les Bleus du rugby malgré la différence de palmarès et les confrontations directes nettement en faveur du XV frappé du coq. Dans cet ultime match de la poule A, les Bleus de Fabien Galthié n'ont jamais hésité tant ils se sont rendus le match facile en le dominant dès les premiers instants. Avec une victoire bonifiée 60-7 face à l'Italie, la France s'est qualifiée pour les quarts de finale et a scellé la première place, lui assurant d'affronter le deuxième de la poule B, l'Afrique du Sud, à moins d'un séisme demain soir à Saint-Denis entre l'Irlande et l'Écosse.

De round d'observation il n'y en eu point dans ce match. Les Bleus ont démarré tambour battant et qui d'autre que Damian Penaud, monsieur essai, pour montrer la voie à cette équipe en quête d'excellence ? Les Bleus, déjà dans les 22m transalpins, enchaînent les pick-and-go puis les passes sur la gauche. Mauvaka et Woki sortent le ballon pour les trois-quarts. Jalibert combine avec Ramos pour envoyer Penaud seul derrière la ligne (2e, 7-0). Pour montrer le sérieux de cette équipe, Ramos aggrave le score d'une pénalité 5 minutes plus tard depuis la ligne médiane (7e, 10-0). Ces Bleus-là n'ont pas le temps. La domination est de tous les instants pendant les 25 premières minutes de la rencontre. Le quart d'heure de jeu n'est pas encore franchi que l'autre ailier de l'Union Bordeaux-Bègles y va aussi de son essai. Et c'est Damian Penaud lui-même qui lui offre d'une passe au pied (14e, 17-0) lui qui avait manqué ce même geste deux minutes plus tôt.

L'étreinte française ne se relâche presque jamais

Deux essais en moins de 15 minutes ne suffisent pas aux Bleus. La pression d'origine est intacte et l'Italie ne parvient jamais à conserver le ballon ni à sortir de sa moitié de terrain. Comme souvent, le travail de sape des avants est important et les lignes arrières terminent en fanfare. En sortie de mêlée, les charges d'Ollivon, Woki et Mauvaka laissent des traces puis Lucu décide d'aller chercher son ailier droit. Penaud revient dans l'axe et trouve du soutien en Jalibert puis Ramos pour l'essai en coin de l'arrière du XV de France (23e, 24-0).

Incroyables ce soir, les Bleus sont en quarts de la coupe du monde !#RWC2023 #FRAvITA pic.twitter.com/AQuMPsPZJb — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 6, 2023

La mi-temps est encore loin et le bonus semble être un objectif intéressant pour ces Bleus qui évoluent sous les yeux de leur capitaine convalescent Antoine Dupont. Mais après 25 minutes très pleines, les Italiens décident de sortir du bois. Après de longues minutes dans les 22m des Bleus avec des pick-and-go à n'en plus finir, on pense l'essai de Ferrari logique et mérité. Il sera finalement refusé pour un déblayage dangereux sur Maxime Lucu. La France souffle mais repart immédiatement au charbon. Deux minutes plus tard, Damian Penaud, sur un jeu au pied en diagonale délicieux de Matthieu Jalibert, plante un doublé et offre le bonus à la pause aux siens (37e, 31-0).

Une seconde période très sérieuse

La forte avance et le bonus entérinés à la pause n'ont pas calmé les ardeurs des Français. Et comme la semaine passée, sur cette même pelouse rhodanienne face aux Blacks, les Italiens vont vivre une seconde période du même acabit que la première. C'était 7 essais par mi-temps face à la Nouvelle-Zélande, ce sera 4 face aux Bleus. Très vite, la domination territoriale se reforme et Matthieu Jalibert, encore très satisfaisant à l'ouverture ce soir, plante lui-même le 5e essai tricolore. Les avants ont encore enfoncé et fixé la défense avant que Lucu n'ouvre le jeu vers la droite. Jalibert feinte cette fois la passe longue et file seul derrière la ligne (47e, 38-0 après une nouvelle transformation de Ramos). Le sixième essai ne tardera pas à arriver. Peato Mauvaka, frustré de voir ses amis des lignes arrières enchaîner les essais, va lui-même aplatir 5 minutes plus tard à l'issue d'une touche et d'un ballon porté (53e, 45-0).

Cette dernière partie du match était le moment des finisseurs côté Bleus. Un terme qu'a parfaitement assimilé Yoram Moefana. Le centre remplaçant marque deux fois, les 7e et 8e essais français en peu de temps de présence sur la pelouse. Encore une fois les arrières profitent du boulot des avants et Jalibert trouve d'une passe sautée sur l'aile droite pour un Moefana seul au monde (64e). Un peu plus de dix minutes plus tard, le Bordelais est encore à la conclusion d'un mouvement d'école de ses partenaires au sortir d'une énième touche captée par Woki (76e). Entre-temps, les Italiens ont sauvé l'honneur en marquant le seul essai de leur match par Zuliani au terme d'une action de très longue durée marquée par la percée de Monty Ioane (71e). Les Bleus s'imposent donc 60-7 et s'adjugent finalement cette poule A avec 4 victoires en autant de journées. Leur quart de finale s'annonce dantesque face à l'Irlande ou l'Afrique du Sud, les deux meilleures équipes du monde. Mais ces Bleus sont en mission.