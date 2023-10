Avec ces deux essais inscrits en première période face à l'Italie, Damian Penaud en est à 35 essais en Bleu. Il a ainsi dépassé Vinccent Clerc et se rapproche du record d'essais marqués avec la France.

C'est devenu une habitude, et le Mondial n'y change rien. La France joue et Damian Penaud marque ! La statistique parle d'elle-même : sur ses sept derniers matchs avec les Bleus, Damian Penaud a marqué... treize essais ! Pas besoin d'en rajouter pour comprendre à quel point le futur joueur de l'Union Bordeaux-Bègles est un finisseur important pour le XV de France. Après son essai contre les All Blacks et son triplé contre la Namibie dans ce Mondial, l'ailier a marqué un doublé lors de la première mi-temps face aux Italiens. Au-delà de permettre aux Bleus de se diriger sans encombres vers les phases finales, ces deux essais permettent à Damian Penaud de rentrer un peu plus dans l'histoire de sa sélection nationale.

Des records à aller chercher

Avec désormais 35 essais sous le maillot bleu, il a dépassé Vincent Clerc et ses 34 réalisations. Il n'y a plus que Serge Blanco et ses 38 essais qui résistent à Damian Penaud... Le néo-Bordelais pourrait d'ailleurs battre, ou au moins égaler, un autre record dans ce Mondial. C'est celui du nombre d'essais inscrits dans une même Coupe du Monde. Jonah Lomu (1999), Bryan Habana (2007) et Julian Savea (2015) ont marqué huit fois dans le même tournoi. Un triplé pour l'histoire en deuxième période Damian ?