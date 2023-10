L’ailier du XV de France, Damian Penaud, a encore marqué face à l’Italie. Il devient le deuxième meilleur marqueur d’essais dans l’histoire du XV de France avec 35 essais. Il est le facteur X de cette équipe tricolore et l'actuel meilleur marqueur de la compétition.

Neuf essais en cinq matchs depuis le début de l’été et la préparation à cette Coupe du monde. Damian Penaud n’en finit plus d’affoler les compteurs. Pour ce match décisif face à l’Italie, annoncé comme un véritable huitième de finale, l’ancien clermontois a frappé dès la 2e minute, permettant ainsi aux Bleus de lancer parfaitement cette rencontre et douchant les rêves italiens les plus fous.

Incroyables ce soir, les Bleus sont en quarts de la coupe du monde !#RWC2023 #FRAvITA pic.twitter.com/AQuMPsPZJb — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 6, 2023

Un essai de finisseur, mais un essai qui est venu confirmer que Damian Penaud est une machine à marquer, un facteur X qui est certainement le joueur le plus efficace de la planète rugby depuis de long mois. Il a marqué à chaque fois lors de ses sept dernières titularisations avec les Bleus, pour un total de 13 essais. C’est toujours simplement invraisemblable. À chaque rencontre, il grappille une place dans le classement des meilleurs marqueurs de l’histoire du XV de France. Ce vendredi à Lyon, il a ainsi dépassé Vincent Clerc (34 essais en sélection) et il s’est encore rapproché de Serge Blanco (38) avec ce doublé ce vendredi soir à Lyon pour le dernier match de la phase de poule qu’il a survolé avec six essais en trois rencontres, prenant provisoirement la tête du classement des meilleurs marqueurs d’essais de la compétition.

À lire aussi : le résumé de la victoire française

Surtout, le futur ailier de l’Union Bordeaux-Bègles a été impliqué dans tous essais tricolores du premier acte, avec une superbe passe au pied pour son compère de l’aile opposé Louis Bielle-Biarrey – après avoir échoué dans cette tentative quelques instants plus tôt après un lancement de jeu limpide des Bleus – démontrant qu’il avait plus d’une corde à son arc. Il était aussi décisif sur l’essai de Thomas Ramos en venant offrir une solution à Matthieu Jalibert en bout de ligne, avant que Gaël Fickou n’intervienne miraculeusement. Quelques minutes plus tard, les supporters de l’UBB devaient se lever de leur canapé devant la complicité de leur ouvreur avec leur futur ailier international. Le premier parvenait, sous pression, à adresser une incroyable passe au pied pour son ailier qui pouvait aplatir sans opposition.

Damian Penaud est d’une efficacité redoutable, presque indécente, même s’il n’a pas connu la même réussite dans le second acte avec notamment une relance où il se faisait arracher le ballon des mains. Mais il avait toujours cette capacité à bonifier même les ballons les plus saugrenus, comme cette course dont il a le secret à l’origine de l’essai de son futur partenaire de club, Yoram Moefana. Une action sur laquelle l'ailier tricolore restait au sol, se plaignant d’une douleur à une cheville, terminant la rencontre en serrant les dents et en boitillant. Sa présence sur la pelouse jusqu’au coup de sifflet final était néanmoins plutôt rassurante pour le XV de France qui a maintenant rendez-vous avec un quart de finale qui s’annonce volcanique.