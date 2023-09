S’il semble faire peu de doute que le capitaine des Bleus sera apte pour un éventuel quart, la question s’est posée ces derniers jours dès vendredi prochain, à Lyon. Il va retrouver le groupe ce week-end.

S’il est acquis - depuis son opération un peu plus de vingt-quatre heures après avoir été victime d’une fracture maxillo-zygomatique - qu’Antoine Dupont va bien retrouver le groupe du XV de France et que sa Coupe du monde n’est pas encore terminée, reste désormais à savoir à quel moment il sera apte à reprendre la compétition. Jusqu’à ce début de semaine, la question portait essentiellement sur sa présence pour un éventuel quart de finale le dimanche 15 octobre. Sur ce point, le co-entraîneur William Servat fut catégorique mardi : "Je n’ai pas forcément trop de doute sur sa capacité à jouer un quart de finale. » Avant d’ajouter : « C’est plutôt le match de l’Italie qui m’interroge."

Une phrase qui a jeté le trouble. Et si le capitaine des Bleus était sur la feuille de match vendredi prochain, à Lyon, pour le dernier de poule ? Impossible à imaginer il y a quelques jours, l’éventualité a bien été envisagée comme l’a laissé entendre Servat. Dupont - qui se reposait toujours à Castelnau-Magnoac à l’heure où nous bouclons ces lignes - se sentait de mieux en mieux et se préparerait à retrouver le groupe.

"Rapidement sur les feuilles de match"

Attention, il s’agit encore de faire preuve de mesure sur le sujet, tant il reste des étapes à valider. Comme indiqué par Servat, « il devrait être de retour pour l’entraînement de dimanche. » Ensuite, le staff discutera avec lui avant d’acter une décision, sûrement en début de semaine prochaine. Sachant aussi que le Pyrénéen doit recevoir le feu vert médical et définitif du Professeur Lauwers (qui l’a opéré), après avoir passé une ultime imagerie. Il devait d’ailleurs le voir à Toulouse avant de prendre la direction d’Aix-en-Provence. "Il sera raisonnable d’attendre un petit peu, a rappelé Servat mardi. Antoine reprendra à son rythme, avec la volonté qu’il revienne le plus vite possible. Il est évidemment exclu de prévoir quoi que ce soit tant qu’on n’a pas échangé avec lui, en attendant les recommandations médicales."

D’autant qu’il est aussi sous protocole commotion. Et Servat de lâcher : « Il semblerait qu’Antoine puisse postuler très rapidement sur les feuilles de matchs de l’équipe de France. » Jeudi, en fin de journée, le manager santé du XV de France Bruno Boussagol a indiqué que les choses avançaient positivement concernant le capitaine des Bleus, mais a annoncé : « Je ne pense pas qu’il sera disponible pour l’Italie. » Dans ce cas, il faudrait attendre le quart.