Le capitaine de la Namibie connaît sa sanction ! Après son plaquage dangereux sur Antoine Dupont qui a causé la blessure du demi de mêlée français, Johan Deysel a été suspendu six matchs par la commission de discipline.

Lourde sanction pour Johan Deysel ! Le trois-quarts centre de la Namibie, également capitaine de la sélection, a été suspendu six matchs par la commission de discipline après son plaquage dangereux sur Antoine Dupont. "Après avoir examiné toutes les preuves disponibles, les observations du joueur et de son représentant, la Commission indépendante a considéré que l'acte de jeu déloyal se situait au plus haut degré de gravité dans l'échelle des infractions, compte tenu du degré d’imprudence de la faute, de la vulnérabilité du joueur victime et de la blessure importante qu'il a subie", explique le communiqué officiel de World Rugby.

La commission indépendante, présidée par Adam Casselden SC (Australie), assisté des anciens arbitres internationaux Donal Courtney (Irlande) et Juan Pablo Spirandelli (Argentine), a donc statué sur une "sanction minimale de 12 matchs". Mais, "après avoir pris en compte les circonstances atténuantes, y compris le fait que le joueur a immédiatement reconnu la faute et la sanction, le dossier disciplinaire exemplaire du joueur et ses excuses au joueur victime de la faute, la Commission a appliqué la réduction maximale de 50 % à la sanction", soit six matchs.

Cinq matchs"sous réserve de suivre le programme de formation au plaquage"

Sa Coupe du monde est d'ores et déjà terminée. Actuellement sans club, Johan Deysel pourrait voir sa sanction réduite à cinq matchs de suspension : "sous réserve de suivre le programme de formation au plaquage", précise le communiqué. Après son mauvais geste, le joueur avait pris la parole : "Tout s'est passé très rapidement et je n'ai pas réussi à sortir ma tête assez vite, ce qui a entraîné le choc. Je connais les règles et je savais directement que j'étais en faute.(...) J'aimerais adresser mes meilleurs vœux à Antoine Dupont. De toute évidence, je ne voulais pas lui faire de mal." Touché à la pommette sur le choc, Antoine Dupont avait quitté le terrain à la 45ème minute. Vendredi dernier, soit le lendemain du match contre la Namibie, le capitaine de l'équipe de France a été opéré d'une fracture maxillo-zygomatique au visage. Le demi de mêlée français compte rejouer dans cette Coupe du monde comme il l'a fait savoir dans un message publié sur les réseaux sociaux : "Touché mais pas coulé. Show must go on (le spectacle doit continuer, en français). Hâte de retrouver le groupe."

Willemse : "Il ne voulait pas faire un truc pareil"

La blessure d'Antoine Dupont a provoqué beaucoup de réactions sur la planète rugby. Malheureusement, Johan Deysel a reçu un certain nombre de messages d'insultes sur les réseaux sociaux quelques heures après son plaquage dangereux. D'autres ont décidé de prendre sa défense, à l'image de Paul Willemse, le deuxième ligne des Bleus actuellement blessé à la cuisse. "J'ai joué avec lui chez les U18, avec la Namibie, a confié le joueur de Montpellier dans un podcast World Rugby. C'était un coéquipier et c'est toujours un ami. S'il y a bien quelqu'un qui ne voulait pas faire un truc pareil, c'est lui. Il est dégoûté. Je le laisse tranquille car je sais qu'il est dégoûté", a encore expliqué le coéquipier d'Antoine Dupont en sélection. Comme annoncé dans les colonnes du Midi Olympique, le demi de mêlée toulousain rejoindra les Bleus à partir de jeudi et pourrait retrouver le chemin de l'entraînement dès dimanche.