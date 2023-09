Victimes, respectivement, d'une blessure à une cuisse contre le Nouvelle-Zélande et d'une commotion face à la Namibie, le talonneur et le troisième ligne sont sur la voie d'un retour avec dans le viseur le match de l'Italie.

Enfin des bonnes nouvelles après le cataclysme Dupont ! De retour à Aix-en-Provence pour préparer la dernière rencontre de la phase de poules face à l'Italie, le 6 octobre prochain face à Lyon, le XV de France va connaître du renfort pour ce match capital, qui s'avérera décisif pour la qualification en quarts de finale. Touché à une cuisse lors du match d'ouverture face aux All Blacks, et sorti peu après la 10e minute, Julien Marchand est sur la voie d'un retour. Initialement absent cinq semaines, le talonneur de Toulouse est en avance. La prise de risque prise par le staff, qui a décidé de conserver ce cadre parmi le groupe, est en train de payer. L'intéressé a repris la course de manière normale, ce matin, sous la surveillance du staff des Bleus.

Paul Boudehent remis de sa commotion

Paul Boudehent a également rassuré la cellule médicale. Le troisième ligne a joué uniquement trois minutes face à la Namibie. Fabien Galthié avait ironisé sur "une gamelle". Le Rochelais a passé avec succès le HIA 3, test que l'on passe à la suite d'une commotion. Les protocoles ont été concluants. Il a pu reprendre le vélo, ce lundi matin. Il est programmé une reprise de la course, lors de l'entraînement de mardi. Le délai pourrait être plus court pour lui que pour Julien Marchand.