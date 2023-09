Ce samedi la Fédération française de rugby assurait qu'Antoine Dupont serait bien de retour dans le groupe pour préparer la suite de la compétition malgré sa blessure. Comme annoncé dans les colonnes du Midi olympique, le demi de mêlée toulousain rejoindra les Bleus à partir de jeudi et pourrait retrouver le chemin de l'entraînement dès dimanche.

Sept jours après sa blessure face à la Namibie Antoine Dupont devrait retrouver les Bleus. Le demi de mêlée du XV de France rejoindra ses coéquipiers à partir de jeudi. Le Toulousain qui s'est fait opérer dans la ville rose ce samedi avant de prendre quelques jours de repos chez lui à Castelnau-Magnoac prendra la direction d'Aix-en-Provence pour être auprès de ses coéquipiers. Les hommes de Fabien Galthié reprennent l'entraînement ce lundi mais Antoine Dupont ne sera pas de la partie tout de suite.

Une reprise des entraînements dimanche ?

Sa blessure face à la Namibie ayant entraîné une commotion cérébrale il ne pourra pas reprendre l'entraînement que dix jours après le choc soit le 1er octobre au plus tôt. Si tous les signaux sont au vert quant à son état de santé, le capitaine pourrait donc rechausser les crampons ou du moins reprendre les entraînements à partir de dimanche.

D'ici là, Antoine Dupont pourra être au plus proche de ses coéquipiers et pourrait tout de même jouer un rôle important dans la préparation du match face à l'Italie (le 6 octobre à 21heures). Si le staff garde la même ligne de conduite que depuis le début de la préparation, le demi de mêlée devrait restait au contact des Bleus comme avait pu le faire François Cros en août dernier. Touché aux adducteurs, le troisième ligne toulousain n'avait pas joué les premiers matchs de préparation. Le staff lui avait donc confié un rôle différent. "On l’utilise sur différents ateliers comme la défense des mauls. Je l’ai mis un peu en mode coach. Les joueurs qui ne peuvent pas s’entraîner seront utilisés d'une manière différente", assurait Karim Ghezal.