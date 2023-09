Florence Bezault, directrice de l'hôtel Renaissance où résident les Bleus, a accepté de répondre aux questions du podcast Le Chant du Coq. Elle évoque les particularités que comportent l'accueil d'une équipe de haut niveau.

Comment un hôtel prépare-t-il le séjour d'une équipe comme le XV de France ? Quelles sont les demandes les plus particulières ? Y a-t-il des clients « classiques » pendant la même période ? Toutes ces questions ont désormais leurs réponses, puisque Florence Bezault, directrice de l'hôtel Renaissance, a accepté de participer au podcast quotidien Le Chant du Coq, ce lundi matin sur Rugbyrama. Celle-ci explique : "Le cœur de métier d'un hôtel 5 étoiles, c'est de s'adapter aux demandes des clients. Quand on a une équipe comme ça de rugby de haut niveau, on a des demandes particulières." Surtout quand on reçoit des gabarits qui sont ceux des Bleus. "En l'occurrence, on a étendu la dimension des lits, donne-t-elle en exemple. Le cahier des charges arrive très en amont, c'était il y a deux ans. Cela nous donne le temps de préparer les choses."

Et la cohabitation avec les autres clients dans tout ça ? "Elle se passe très bien, répond Florence Bezault. Nous avons 133 chambres. Toutes les chambres ne sont pas réservées pour l'accueil des équipes. En revanche nos clients sont informés qu'il va y avoir une présence particulière. Ils étaient très agréablment surpris, et ont apprécié de voir les joueurs. Il y avait une très bonne ambiance, et je pense que cette accessibilité et ces comportements exemplaires sont un peu à l'image des valeurs véhiculées par le rugby."