Opéré d’une fracture du maxillo-zygomatique dans la nuit du 22 au 23 septembre, Antoine Dupont s’est fixé avec ses médecins et le staff du XV de France un objectif un peu dingue : disputer le quart de finale qui pourrait opposer les Bleus à l’Afrique du Sud, au soir du 15 octobre. Le compte à rebours est lancé...

On ignore si le capitaine du XV de France saisira spontanément la référence, lui qui n’avait que 5 ans lorsque le pilote de la série culte «24 heures chrono» déboula sur nos écrans. Ce n’est pas tant qu’Antoine Dupont ait un faux air de Kiefer Sutherland, loin s’en faut. Plutôt qu’en matière d’angoisse liée à un compte à rebours en temps réel, les aventures de Jack Bauer à la poursuite des terroristes n’auront finalement pas grand-chose à envier à celui qu’a ostensiblement entamé le demi de mêlée du XV de France. Le « petit sablier » utilisé par Antoine Dupont pour illustrer son tweet post-opératoire de samedi (puisque nous voilà réduits, en 2023, à faire dans la sémiologie des émoticônes…) en fait foi. Un bref regard sur le calendrier l’explique : d’ici le 15 octobre, date du probable quart de finale des Bleus (conditionné évidemment à une victoire contre l’Italie le 6 octobre), 24 jours se seront écoulés depuis le jour de son opération à l’hôpital Purpan (lire en page 4). Assez pour revenir sur les terrains ? Ce sera tout l’enjeu de ce brûlant décompte…

Pas de reprise avant dimanche

Rentré auprès des siens samedi à Castelnau-Magnoac où il a pu se reposer après le tumulte lié à son opération, Antoine Dupont a dans son malheur une première chance : celle de pouvoir s’alimenter à peu près normalement, ce qui lui évitera de « fondre » physiquement pendant son début d’inactivité forcée. Laquelle sera au final très courte… Car si Dupont est attendu auprès des Bleus à Aix-en-Provence à partir de jeudi prochain, celui-ci ne pourra pas reprendre l’entraînement avant dimanche, dans le strict respect du protocole HIA (sa blessure ayant également entraîné une commotion cérébrale). D’ici là, il s’agira simplement pour lui d’accompagner au plus près son équipe, notamment dans la préparation stratégique du match contre l’Italie. Un rôle certes secondaire mais que le staff espère le voir tenir, qui serait particulièrement symbolique dans la dynamique du groupe…

L’exemple des copains...

Ensuite ? Eh bien, il s’agira pour Dupont de mettre progressivement de plus en plus d’intensité dans ses courses, quitte à intégrer tranquillement les séances d’entraînement sans contact, à J+15. Et enfin, de reprendre le rugby à proprement parler. Ce qui pourrait être possible, selon diverses sources, 20 jours après l’opération. Soit précisément au début de la semaine qui devrait mener les Bleus à leur quart de finale... Scénario idéal ? Possible, voire probable.

Car si, pour le commun des mortels, la cicatrisation d’une fracture nécessiterait le double de temps, Antoine Dupont n’est précisément pas de l’acabit du commun de la plèbe. Et brûle forcément de réussir son pari fou, à l’instar de ce que ses copains ont réalisé avant lui, pour l’accompagner dans sa quête du Graal… On songe ici évidemment à son meilleur ami Anthony Jelonch, capable de surmonter en 7 mois une rupture des ligaments croisés du genou. Ou encore à ses potes Cyril Baille et Julien Marchand qui ont passé depuis le début de la Coupe du monde plus de temps à l’infirmerie que sur les terrains, pour revenir de leurs déchirures et postuler au quart de finale. Dupont parveindra-t-il à les rejoindre?Réponse dans désormais 20 petits jours, tout pile...