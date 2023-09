Après la blessure d'Antoine Dupont, le poste de demi de mêlée cherche son titulaire. Si Maxime Lucu et Baptiste Couilloud sont déjà installés dans le groupe France, Baptiste Serin pourrait bien leur passer devant, à la manière d'un certain Fabien Galthié en 1995 et 1999.

Qui pour être titulaire en l'absence d'Antoine Dupont ? C'est la question que tout le monde se pose alors que le meilleur joueur du monde devrait manquer a minima la rencontre face à l'Italie. Si Maxime Lucu a déjà hérité de ce rôle pendant la Coupe du monde, face à l'Uruguay, sa prestation n'a pas franchement convaincu. Baptiste Couilloud peut-il en profiter, lui qui a fait une entrée tonitruante face à la Namibie ? Troisième demi de mêlée dans la hiérarchie du staff des Bleus jusqu'à présent, l'aîné des frères Couilloud pourrait bien être la surprise de Fabien Galthié. Ou peut-être que ce dernier s'inspirera de... lui-même en 1995 et en 1999. Appelé en renfort à la dernière minute, il s'était retrouvé titulaire. Un destin qui pourrait bien être celui de Baptiste Serin si ce dernier venait à rejoindre le groupe France. C'est du moins l'avis d'un de nos journalistes dans la troisième mi-temps.