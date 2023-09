Jeudi soir, lors de la large victoire du XV de France face à la Namibie, si tous les yeux étaient rivés sur la blessure d'Antoine Dupont, Paul Boudehent est lui aussi sorti sur blessure. En conférence de presse, Fabien Galthié, a préféré ironiser sur la sortie de son troisième ligne.

Jeudi soir, au Stade Vélodrome, dans la large victoire du XV de France face à la Namibie, Antoine Dupont est sorti sur blessure et a occupé tous les esprits. Pourtant, un autre Français est sorti blessé : Paul Boudehent, entré à la 54ème minute et ressorti trois minutes plus tard. En tentant de plaquer son adversaire, le troisième ligne s'est assommé, obligeant l'arbitre de la rencontre à stopper l'action.

"Il a fait une gamelle comme au baby-foot"

Entre deux questions sur Antoine Dupont, le cas de Paul Boudhent est ressorti en conférence de presse d'après-match. Touché par la blessure de son demi de mêlée, Fabien Galthié a préféré ironiser sur le sort du joueur Rochelais. "Il a fait une gamelle, a-t-il dit, avant de poursuivre, il est rentré avant de ressortir, comme au baby-foot". Une blessure qui pourrait priver le troisième ligne de plusieurs matchs lors de cette Coupe du monde. Pour rappel, le devrait observer plusieurs semaines de repos avant de rechausser les crampons. Si le staff patiente actuellement pour Antoine Dupont, Boudehent doit lui aussi récupérer.