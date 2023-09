Lors du point presse, le centre a évoqué les jours qui ont suivi la blessure du capitaine du XV de France Antoine Dupont, et l’importance que revêt le fait de le voir rapidement revenir au sein des Bleus.

Qu’avez-vous fait durant vos jours de repos ?

Ça fait simplement du bien. Je suis rentré auprès de ma famille à Montpellier. Ça fait du bien de couper. C’était un moment important pour tout le monde. On en a profité pour être auprès de nos proches. Mais, maintenant, nous sommes de retour au travail.

Comment avez-vous vécu la blessure d’Antoine Dupont ?

Forcément, c’est un coup dur de perdre un tel joueur. Antoine est notre capitaine, il est le meilleur joueur du monde. On le soutient, on pense à lui. Le groupe a déjà été confronté à ça. Le groupe est soudé, on conserve les objectifs. On espère qu’il reviendra bientôt. On pense à lui. Ces trois jours ont également servi pour basculer, après ça, vers l’Italie. Mais jeudi dernier, ça a été une soirée particulière avec l’euphorie de la victoire et la blessure d’Antoine.



Avez-vous eu des nouvelles d’Antoine Dupont ?

Je n’ai pas plus de précisions à vous donner. Il est bien entouré. Le staff gère ça avec lui, il reviendra bientôt avec le groupe. On s'est posé des questions, entre nous, notamment avec la cellule médicale. C’est normal qu’on s’inquiète pour un équipier blessé. Mais, le groupe est focalisé sur le match face à l’Italie, et notre préparation.

Vous avez vécu une blessure grave, puis une rechute. Comment avez-vous évalué, personnellement, la part de risque liée à un retour rapide ?

Depuis qu’il est sorti du terrain, il est bien accompagné avec ses proches et le staff médical. Tout est bien géré, tout est fait de la meilleure des manières. Ça sera la décision d’Antoine et des spécialistes de santé. Généralement, ça donne la meilleure décision. Mais je suis certain que tout va bien se passer.



Quand le capitaine n’est pas là, les lieutenants prennent souvent le relais… Pouvez-vous évoquer le rôle des autres leaders ?

Les choses se font naturellement. Il n’y a pas qu’un capitaine, à l’image de Charles qui l'était au début du mandat. C’est quelqu’un qui sait prendre la parole, avec du leadership. Il y a un groupe de leaders, qui a l’habitude de travailler ensemble. Chacun amène sa pierre à l’édifice. Il n’y a pas de grands changements. Tout le monde prend ses responsabilités dans son secteur et son leadership. Antoine reviendra dans le groupe, et c’est important.

En quoi le retour d’Antoine Dupont est-il important même s’il n’est pas apte à être sur le terrain ?

Sa présence est tout simplement importante. Tout le monde a un rôle important. Antoine, à la vidéo et aux entraînements, aura des choses à dire. Il a une expertise à donner sur certaines phases de jeu. Le retour d’Antoine est aussi important humainement, pour souder le groupe.



Il y a une semaine sans match. Comment gérez-vous cela entre excitation et attente ?

Un peu des deux. On a envie d’enchaîner les matchs et de jouer rapidement. Mais, il est important de bien le programmer, et de bien se préparer. Le planning a été exposé, on connaît le déroulement vers le prochain match. Le temps pourra peut-être, parfois, paraître long. On va peaufiner les détails pour être prêt pour ce dernier match.



D’un point de vue personnel, comment vivez-vous cette coupe du Monde, sur le sol national ?

C’est un événement à part, encore plus en France. Ça se passe super bien collectivement. On vit vraiment bien. On avance dans cette coupe du Monde. Il nous tarde de jouer ce dernier match de la phase de poules. On sent un engouement dans la rue, dans les gares et les hôtels. C’est vraiment chouette de sentir cette atmosphère, et cet engouement. On remercie nos supporters. On a besoin d’eux, comme au Vélodrome, jeudi dernier. C’est une cerise sur le gâteau.