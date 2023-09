Antoine Dupont a réagi au lendemain de son opération via une publication sur ses réseaux sociaux. Le capitaine du XV de France assure être "touché mais pas coulé" et avoir "hâte de retrouver le groupe".

Antoine Dupont prend la parole. Le capitaine du XV de France a donné de ses nouvelles au lendemain de son opération via une publication sur les réseaux sociaux. Avec une photo de lui sous le maillot bleu, le Toulousain a notamment écrit qu'il était "touché mais pas coulé. Show must go on (le spectacle doit continuer, en français). Hâte de retrouver le groupe. Merci pour vos messages". Telle est la déclaration pleine d'espoir de l'icône des Bleus qui entame aujourd'hui une véritable course contre-la-montre pour être de retour avant la fin de la Coupe du monde.

Dupont opéré ce vendredi

Pour rappel, Antoine Dupont s'est fait opérer ce vendredi soir au CHU Purpan de Toulouse. Une plaque a notamment été déposée dans le visage du demi de mêlée français afin de traiter sa fracture maxillo-zygomatique. L'opération est donc intervenue vingt-quatre heures après la blessure de Dupont. À la 46ème minute de la rencontre France - Namibie, le numéro 9 du XV de France s'était fait percuter au visage par Johan Deysel. Le capitaine namibien était sorti sur carton rouge et avait ensuite présenté ses excuses au Toulousain.

Dupont devrait être indisponible entre quatre et six semaines mais espère, comme tout le groupe français, être de retour dès les quarts de finale (week-end du 14 et 15 octobre). Avant ce rendez-vous, les Bleus devront impérativement s'imposer face à l'Italie (6 octobre) pour valider leur ticket et affronter l'une des équipes de la poule B, notamment composée de l'Afrique du Sud et de l'Irlande.