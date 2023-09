Selon nos informations, Antoine Dupont va rencontrer un spécialiste pour envisager la réalisation d'un masque en vue de sa reprise avec le XV de France.

Le capitaine de l'équipe de France a entamé une véritable course contre-la-montre pour tenter de rejouer dans ce Mondial 2023. Opéré d'une fracture maxillo-zygomatique vendredi après le choc reçu face à la Namibie jeudi soir, Antoine Dupont a pour objectif de disputer la phase finale et le quart de finale le soir du 15 octobre face à l'Afrique du Sud ou l'Irlande très probablement. S'il doit rejouer, le demi de mêlée portera-t-il un masque ? Le sujet fait débat depuis que le génie français a été opéré et qu'une plaque lui a été posée pour traiter au mieux sa fracture. Selon nos dernières informations, Antoine Dupont a rendez-vous cette fin de semaine avec un spécialiste pour envisager la réalisation d'un masque moulé sur son visage, en vue de sa reprise avec les Bleus.

Le point de règlement qui autorise l’espoir

Dupont pourrait-il jouer avec un masque de protection l’éventuel quart de finale de la France, si jamais sa cicatrisation de la fracture de la pommette droite se passe bien ? À cette question, le règlement de World Rugby laisse une toute petite porte ouverte, liée à l’épaisseur et à la rigidité. Selon l’article 12, alinéa 4 du règlement de la fédération internationale, toute protection rigide est prohibée. "Aucun joueur ne doit porter un équipement dont une quelconque partie a une épaisseur supérieure à 5mm". Dupont pourrait donc porter un équipement de protection mais qui devra être fin et malléable. Ceci pour des raisons de sécurité, afin qu’il n’y ait pas de risque de blessure en cas de contact avec un adversaire.

"Oui les masques en carbone sont interdits mais tu peux demander une dérogation pour un autre matériel", nous glissait l’ancien médecin du XV de France, Jean-Baptiste Grisoli. Pour cela, toujours selon les règles de World Rugby : "Si l’épaisseur totale consiste d’un matériau de rembourrage recouvert de tissu, l’épaisseur maximum de 5mm mesurée doit comprendre la combinaison du rembourrage non comprimé et du tissu mais celui-ci doit avoir une épaisseur maximum mesurée de 1mm de chaque côté du rembourrage". En clair, si Dupont souhaite porter un élément de protection, il devra faire comme Imanol Harinordoquy en 2010 avec le Biarritz olympique en demi-finale de Coupe d’Europe, de l’artisanat. L’ancien troisième ligne des Bleus nous rappelle l’épopée de la construction dans sa chronique hebdomadaire.