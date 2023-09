Shaun Edwards a évoqué la blessure d'Antoine Dupont dans sa chronique du Daily Mail. L'entraîneur de la défense française se dirait "surpris" si le capitaine des Bleus ne devait pas disputer la phase finale du Mondial.

L'espoir renaît. Antoine Dupont s'est fait opérer, le capitaine des Bleus a lui-même réagi et Shaun Edwards est très optimiste pour le capitaine des Bleus. Dans sa chronique du Daily Mail, l'entraîneur de la défense des Bleus affirme qu'il serait "surpris" de ne pas voir le Toulousain "en quart ou en demie" de la Coupe du monde, en cas de qualification à ce stade de la compétition. "Parfois, on ne peut pas manger pendant quelques semaines après une blessure comme celle-là, alors j'étais ravi de voir Antoine prendre un yaourt et un shaker protéiné. Si vous ne pouvez pas manger, cela affecte vraiment votre puissance. Antoine est bien musclé donc c'est vraiment positif qu'il puisse maintenir son poids. Si nous atteignons la phase finale du Mondial, je serais très surpris qu'il ne soit pas disponible pour le quart ou la demi-finale." raconte l'Anglais qui a croisé Dupont au petit-déjeuner, le lendemain matin de France - Namibie.

Antoine Dupont a réagi au lendemain de son opération via une publication sur ses réseaux sociaux. Le capitaine du XV de France assure être "touché mais pas coulé" et avoir "hâte de retrouver le groupe".



Cela m'est arrivé, c'est une blessure très douloureuse

L'entraîneur de la défense du XV de France écrit également que l'ambiance était bien différente par rapport à la blessure de Romain Ntamack, en août dernier. Pour rappel, le demi d'ouverture des Bleus s'était rompu le ligament croisé du genou gauche face à l'Écosse. "Tout le monde savait que Romain serait absent pendant sept ou huit mois. Cette fois, c'est différent. C'est une blessure particulière et nous venions de gagner 96-0 donc certains garçons profitaient encore d'une bière après trois matches très intenses" affirme celui qui a connu pareille situation lorsqu'il était joueur.

"Cela m'est arrivé quand je jouais et ils ont fait l'opération dès le lendemain matin. C'est une blessure très douloureuse mais une pommette cassée est plus facile à gérer qu'une mâchoire cassée. Bien sûr, le plaquage était un carton rouge total, mais des choses comme ça arrivent si vite sur le terrain. Le capitaine namibien Johan Deysel avait l'air désemparé après le match et s'est excusé auprès d'Antoine. D'une certaine manière, je me sens un peu désolé pour lui parce que beaucoup de gens vont le pointer du doigt, mais je suis sûr qu'il n'a pas décidé de le faire exprès" conclut l'Anglais.