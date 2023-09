Des supporters irlandais se sont glissés dans une manifestation à Paris. Ils se sont fait remarquer en scandant "Macron démission!".

Vous faites quoi, vous, avant un match de rugby ? Certains, de peur de la queue devant l'enceinte, s'y rendent très tôt. Il y a ceux qui ont voulu regarder un haletant duel entre la Géorgie et le Portugal et/ou l'écrasante victoire des Anglais contre le Chili. D'autres, et notamment les Irlandais avant leur rencontre de ce samedi soir contre l'Afrique du Sud (21h), se sont rendus dans un pub pour s'échauffer la voix avec quelques chants, livrer leurs pronostics et boire quelques verres. Mais à Paris, une dizaine de supporters a décidé de se rendre dans une manifestation qui se déroulait dans la capitale, contre les violences policières.

"Macron démission !"

Vêtus de bobs et de maillots aux couleurs du XV du Trèfle, ils se sont illustrés en scandant, comme d'autres manifestants présents, "Macron démission !". Regroupés derrière une banderole à l'effigie de Ronan O'Gara, les manifestants venus d'Irlande ont attiré l'attention des Français qui, en nombre, les ont filmés avec leurs smartphones. En espérant tout de même qu'il leur reste assez de voix pour pousser les joueurs d'Andy Farrell lors de la rencontre face à l'Afrique du Sud...