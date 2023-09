Le sélectionneur irlandais Andy Farrell a mis en avant le caractère de ses hommes et leur capacité à produire un rugby de qualité face à une adversité aussi redoutable que l’Afrique du Sud, ce samedi, au Stade de France (13-8).

Qu’est-ce qui vous rend le plus fier au terme de ce choc que vous avez remporté de haute lutte ?

Ce que j’ai le plus apprécié dans notre partie ? Je dirais notre résilience. C’était un match fantastique. Tout n’a pas été parfait, il y a eu des hauts et des bas, il nous a manqué de l’efficacité en première période mais nous avons su garder la tête haute. Nous sommes heureux de cette performance.



Vous envoyez un message à la planète rugby au travers de cette prestation...

Soyons honnêtes, c’est merveilleux de remporter ce match mais ce n’est qu’une victoire. Ce qui est important, c’est la sensation d’avoir su affronter une telle adversité, un tel engagement et comment nous avons su faire preuve d'une plus grande précision dans l'exécution. C’est ce qui nous a permis de trouver la brèche et de l’emporter. Lorsque vous aimez défendre comme on l’a fait, ça permet aussi d’engranger encore de la confiance. Au fil de la compétition, il va falloir continuer de s’améliorer. Nous avons encore eu quelques imprécisions mais c’est logique quand on affronte un adversaire comme l’Afrique du Sud.



Diriez-vous que vous avez aussi gagné ce bras de fer dans la tête ?

Mentalement, nous avons fait preuve d’une grande force alors que c’était un moment riche en émotions. Dans ce genre de contexte, il faut les laisser de côté pour être dans le vif du sujet. Notre discipline en deuxième période a payé. Ça a été pour nous une question cruciale pour résister. On a encaissé les coups et on a su aller de l’avant en gardant la concentration.



Si la logique est respectée, vous devriez éviter la France et affronter la Nouvelle-Zélande en quart ?

On ne se concentre pas sur ce qui arrivera plus tard. Nous ne pensons qu’à l’Ecosse. C’est une formation rude qui sera à même d’effectuer une grande performance. Pour la suite, nous verrons bien quand le moment se présentera. Quoi qu’il en soit, nous affronterons des équipes fantastiques.