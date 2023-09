Après un premier quart d'heure équilibré, les Anglais ont déroulé face à des Chiliens dépassés pour finalement s'imposer 71-0. Troisième victoire en trois matchs pour le XV de la Rose, qui fonce vers les quarts de finale. L'ailier Henry Arundell est le grand homme du match puisque le futur joueur du Racing 92 s'est offert un quintuplé !

Quelle démonstration de force de l'Angleterre ! À Lille, tout était réuni pour que les hommes de Steve Borthwick puissent réaliser une grande performance. Avec le retour d'Owen Farrell, suspendu pour les deux premières rencontres, et la titularisation de Marcus Smith à l'arrière, il était difficile d'envisager une quelconque résistance des Chiliens. Pourtant, le premier quart d'heure a été plutôt équilibré, et les Condors ont même rendu la vie dure aux Anglais, acculés dans leurs 22 mètres. Mais les Sud-Américains n'ont ensuite pas réussi à tenir le rythme sur la durée. Bien servi par Owen Farrell, Henry Arundell inscrit le premier essai du XV de la Rose (7-0, 20'). Le début d'une longue série.

Les minutes ont ensuite défilé, comme les offensives anglaises. Avec quatre essais supplémentaires, notamment celui de Marcus Smith, l'Angleterre basculait largement en tête à la pause, avec le bonus offensif déjà en poche (31-0, 40').

Arundell parmi les plus grands

La deuxième mi-temps n'a ensuite été qu'une formalité pour les Anglais. Si le talonneur Theo Dan et Marcus Smith ont tous deux inscrit un doublé, Henry Arundell a, pour sa part, réalisé une grande performance, avec cinq essais marqués dans le même match. L'ailier de seulement 20 ans, qui va rejoindre le Racing 92, entre dans le cercle très fermé des joueurs ayant inscrit un quintuplé dans un match en Coupe du Monde.

Avec 14 points inscrits, Owen Farrell s'est lui encore un peu plus rapproché du record de Jonny Wilkinson. Le demi d'ouverture anglais, qui fêtera ses 32 ans ce dimanche, a réalisé une prestation de haute volée pour sa première titularisation dans la compétition. Le spectacle a été conclu par un essai du troisième ligne toulousain Jack Willis, qui a lui aussi été excellent tout au long de la rencontre.

Les quarts de finale en vue

Les Chiliens n'ont pas démérité et ont tenté à plusieurs reprises en seconde période d'aller en touche au lieu de prendre les points. Mais souvent imprécis dans les derniers mètres, notamment en touche, les Condors ont fini la partie avec zéro point au compteur, comme la Roumanie contre l'Afrique du Sud et la Namibie face à la France. Résultat final : 71 à 0 et onze essais inscrits par les coéquipiers de Billy Vunipola.

Au classement, l'Angleterre confirme son statut de leader dans ce groupe D grâce à une troisième victoire de rang et file vers les quarts de finale, avec une belle option mise sur la première place de la poule. Une dernière victoire contre les Samoa dans deux semaines leur assurerait le sans-faute et un bon quart de finale à venir. Les Chiliens, pour leur part, essaieront de terminer sur une bonne note leur première Coupe du Monde de leur histoire contre l'Argentine samedi prochain.