Lors du désormais traditionnel débriefing de lendemain de match, l’entraîneur de l’attaque Laurent Labit a évidemment donné des nouvelles d’Antoine Dupont. S’il va consulter un spécialiste d’ici les prochaines 72 heures pour prendre un avis concernant le traitement à suivre, c’est bien le capitaine des Bleus qui décidera in fine de son avenir dans la compétition.

Comment était l’ambiance, après votre retour à l’hôtel hier soir et le départ d’Antoine Dupont pour l’hôpital ?

On était satisfait du match, mais la soirée a été difficile pour nous. On ne veut pas tirer de plan sur la comète trop tôt. On va prendre l’avis d’un spécialiste, un chirurgien qui donnera le vrai verdict concernant l’indisponibilité (ou pas) d’Antoine Dupont. On va patienter encore 48-72 heures pour savoir ce qu’il en sera, mais on a toujours l’espoir qu’il continue l’aventure avec nous. C’est pour ça qu’on va se laisser le temps d’entendre l’avis de personnes compétentes, qui savent ce qui peut être fait. C’est Antoine Dupont lui-même et le chirurgien qui prendront la décision à la suite du diagnostic. En attendant, on veut pas se projeter trop vite. On a dans le groupe trois bons demis de mêlée, Baptiste Couilloud a effectué une bonne entrée, Maxime Lucu est là depuis longtemps. On va voir en temps voulu comment préparer ce match très dur contre l’Italie.

Où est Antoine Dupont ce matin ?

Il est encore à l’hôpital, il doit sortir dans la matinée pour voir le spécialiste. Quand il se passe des choses comme ça, on envisage forcément toujours le pire, c’est dur pour Antoine. Fabien est allé le voir dans la soirée, mais pour l’heure, on attend beaucoup de ce rendez-vous avec le spécialiste pour définir précisément ce qu’il a. Il faut respecter ça. On va se laisser le temps de prendre la bonne décision.

\ud83d\udea8 Antoine Dupont souffre d'une fracture maxillo-zygomatique au visage. Un avis chirurgical spécialisé a été demandé, afin de définir précisément la durée de l'indisponibilité. Le demi de mêlée demeure avec le groupe France



Les infos > https://t.co/Cgki3Yg71h pic.twitter.com/PQO8Ld0x14 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 22, 2023

Après Ntamack, cette blessure est un nouveau coup très dur...

On s’y est préparé, on a travaillé là-dessus. Une Coupe du monde c’est toujours très long, on sait que notre sport est difficile et sujet aux blessures. Souvent, on dit que c’est lorsqu’on manque d’engagement qu’on se fait mal. Paradoxalement, contre la Namibie, on avait besoin d’en remettre comme de remettre de la précision, et on l’avait plutôt bien fait... Mais, je le répète, Antoine Dupont n’a pas fini la compétition pour nous. On espère avoir de bonnes nouvelles à l’issue de ces 3 jours.

Quel demi de mêlée alignerez-vous contre les Italiens ?

On a d’abord trois jours de récupération, puis on va se projeter. D’ici là, les Italiens auront joué la Nouvelle-Zélande, alors on va faire comme chaque fois : définir notre meilleure équipe. Baptiste Couilloud a le profil pour démarrer, Max Lucu est un très bon finisseur. Mais on peut aussi faire l’inverse, on va y réfléchir.

Quel était le moral des troupes ce matin ?

Vous imaginez, tout le monde est dans l’attente, comme chaque fois qu’il y a un blessé. Depuis le début de la compétition. On en a eus. Certains sont restés, d’autres sont repartis. On a un groupe très fort, très lié. Quand un de ses joueurs est en difficulté, tous les autres essaient de l’accompagner mais on vit la chose difficilement. Si bien que, malgré le très bon contenu d’hier soir, nous avions un peu goût amer dans la bouche. Mais il faut rester très prudent, et laisser aux personnes compétentes et aux experts le soin de dire ce qu’il en est par rapport à ce qui a été vu hier. Peut-être que le spécialiste va demander d’autres examens plus poussés. On ne sait pas. C’est lui qui décidera et discutera avec Antoine Dupont de la marche à suivre.

Quand aviez-vous prévu de remplacer Antoine Dupont face à la Namibie ?

Chaque jour de match, en milieu de journée, on a une réunion pour évoquer notamment le coaching qu’on prévoit, qui évolue suivant les matchs, également en fonction de la composition de notre banc en 6-2 ou 5-3. Concernant Antoine Dupont et Matthieu Jalibert, on avait imaginé les sortir à la 55e, dans la mesure où le match se passait bien. La blessure aurait aussi bien pu arriver plus tôt, il y a toujours des risques dans ce sport. Il faut faire avec.

Initialement redoutées, ces deux semaines sans match ne serongt-elles finalement pas un mal pour un bien ?

La seule chose qu’on a pour nous, c’est le temps. Nous avons deux semaines sans match, et 3 jours de repos jusqu’à dimanche. Les joueurs vont passer du temps avec leurs amis et proches, puis on aura deux semaines pour bien travailler. Antoine va rester avec nous, et on va faire comme on a toujours fait, en espérant que l’avis du chirurgien sera positif pour tous.

Peut-on imaginer Antoine Dupont prendre un risque face à la blessure qu’il affronte, vu le contexte de cette Coupe du monde ?

Une compétition comme ça, sportivement, c’est le rendez-vous d’une vie. Une Coupe du monde à domicile en étant dans les équipes candidates au titre… Forcément, ce paramètre va faire partie de la réflexion qui sera menée durant ces trois jours. C’est le spécialiste en premier qu donnera son avis, puis Antoine qui prendra la décision, et on la respectera ça. Tout peut être envisagé, bien entendu. Le spécialiste sait très bien qui est Antoine Dupont et ce qu’il joue en ce moment, on n’est pas dans le patient lambda qui est dans la vie active. Le chirurgien le sait, son avis est important, mais la décision finale appartiendra à Antoine.