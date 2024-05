Ce vendredi, Antoine Dupont va porter la flamme olympique. Le demi de mêlée du Stade toulousain sera le dernier relayeur dans la Ville rose et allumera le chaudron à Ernest-Wallon. Romain Ntamack, Vincent Clerc ou encore Maxime Médard seront aussi de la partie avant le capitaine des Bleus.

Ce vendredi soir, Antoine Dupont va enflammer Ernest-Wallon. Mais cette fois, ce ne sera pas avec un ballon de rugby. Le demi de mêlée stadiste a été choisi pour être le dernier relayeur de la flamme olympique à Toulouse, comme révélé par nos confrères de La Dépêche du Midi ce mardi soir.

Ce vendredi 17 mai, la flamme va traverser la Ville rose et terminera sa course à Ernest-Wallon, dans les mains du capitaine des Bleus lors de la dernière Coupe du monde. Avant lui, d’autres rugbymen vont participer à la fête. On pense ici à Romain et Émile Ntamack, Vincent Clerc ainsi qu'à Maxime Médard. Dupont est censé allumer le chaudron à 19h30, pas moins de 7000 personnes sont attendues toujours selon nos confrères.

Le président du conseil départemental, Sébastien Vincini, a confirmé l’information : "Plaisir d’annoncer qu’Antoine Dupont sera le dernier relayeur de la flamme olympique en Haute-Garonne et allumera le chaudron au Stade Ernest-Wallon ce vendredi. Une immense fierté"

Pour rappel, les JO de Paris se dérouleront du 24 juillet au 11 août. Antoine Dupont devrait être de la partie avec l’équipe de France de rugby à sept. La flamme avant la médaille ? C’est tout le mal qu’on lui souhaite.