Avec le recul, la réponse à cette interrogation est évidente. Mais en refusant de réagir sous le coup de l’émotion, la décision de Fabien Galthié d’attendre la 55e minute pour coacher Dupont et d’autres cadres n’était-elle pas finalement logique ? Éléments de réponse...

Et Antoine Dupont est tombé. On jouait la 45e minute en effet lorsque l’arbitre M. Carley annula un essai namibien pour revenir au préalable sur un plaquage de Johan Deysel, après lequel le capitaine tricolore était resté au sol. Pour bénéficier de l’arbitrage vidéo, comme le pensèrent certains ? Évidemment pas, tant c’était mal connaître Dupont. Les images, rapidement, écartaient toutes équivoques : victime d’un choc tête contre tête, le demi de mêlée tricolore devait quitter les siens pour passer des examens face à l’évidente suspicion de fracture.

De quoi, fatalement, poser la question : n’aurait-il pas mieux valu sortir le talisman des Bleus dès la pause, comme les Baille, Atonio et autres Woki, alors que le score était d’ores et déjà largement acquis ? Le sélectionneur Fabien Galthié ne put s’empêcher d’esquisser un sourire lorsque la question lui fut fatalement posée en conférence de presse, après quelques approches préparatoires. "Je savais que l’un de vous se lancerait... Que voulez-vous que je vous dise ? On ne peut pas faire sortir 15 joueurs puisqu’on ne peut en rentrer que huit. Nous avions prévu se sortir nos piliers et un deuxième ligne à la mi-temps, et les autres joueurs à la 55e. Le but, c’était qu’ils prennent du temps de jeu et ne pas rester inactifs pendant un mois. On peut supposer après coup qu’on aurait du le sortir, oui. Mais bon… Les joueurs et cette équipe avaient tous très envie de jouer".

Les Français ont atomisé la Namibie pour leur troisième match de Coupe du monde. Le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, satisfait du succès, a donné des nouvelles d'Antoine Dupont, sorti sur blessure.#FRAvNAM #RWC2023https://t.co/TALGJu3Gqv — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 21, 2023

On passera, ici, sur le petit jeu de question-réponse qu’improvisèrent à cet instant précis Fabien Galthié et Charles Ollivon, dans le souci évident de dédramatiser l’ambiance. Mais on ne les jugera pas pour autant tant, au vrai, on se demande avec honnêteté ce que nous aurions bien pu faire à leur place, au même endroit et dans les mêmes conditions.

Le genre de question que beaucoup de supporters de canapés feraient probablement bien de se poser, aux si prompts à condamner le mauvais coaching d’un sélectionneur quand ils ne s’étaient eux-mêmes pas émus de voir Dupont revenir sur la pelouse au milieu de ses coéquipiers, au retour des vestiaires. De toute façon, ce qui est fait est fait. Et Fabien Galthié sait mieux que personne l’importance de s’adapter pour survivre, ainsi qu’il l’a rappelé cette semaine en conférence de presse, lorsqu’il évoquait la théorie de Darwin...