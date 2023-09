Malgré le succès record des Bleus face à la Namibie ce jeudi soir, la Coupe du monde des Bleus a peut-être basculé en début de deuxième mi-temps, avec la blessure du capitaine Antoine Dupont. Victime d'une fracture au niveau du plancher orbitaire, ce qui a plongé le groupe des Bleus dans un certain désarroi, le meilleur joueur de la planète n'a peut-être pas fini sa compétition même s'il est, selon nos informations, toujours hospitalisé à l'Hôpital Privé de Provence. Retour sur ces dernières heures pour le moins stressantes.

Décidément, ce sont des ascenseurs émotionnels auxquels ont droit les Bleus depuis début juillet, et l’entame de la préparation pour la Coupe du monde. Là, ils viennent de vivre une nuit pour le moins paradoxale… Ce jeudi soir, ils ont signé la plus large victoire de l’histoire du XV de France en surclassant la Namibie (96-0) mais ils ont peut-être aussi perdu leur capitaine Antoine Dupont. Tout a basculé à la 45e minute de la rencontre quand la tête de Johan Deysel a heurté violemment le visage du demi de mêlée. Un genou à terre, ce dernier a rapidement réclamé l’intervention du staff médical. Et le carton jaune, devenu rouge, pour le trois-quarts centre namibien est vite passé au second plan… Au-delà d’un protocole commotion, l’inquiétude s’est, en quelques secondes, portée sur la pommette droite de Dupont. Main posée au-dessus la mâchoire, le Toulousain a quitté le terrain le regard noir.

Si les Bleus étaient satisfaits de leur prestation et de la victoire record face à la Namibie (96-0) tous étaient évidemment inquiets à l’idée de perdre Antoine Dupont pour la suite de la compétition. Extraits choisis.#FRAvNAM #FRANAM #RWC2023https://t.co/FWdrnTPv46 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 21, 2023

Rejoint par son président en club Didier Lacroix, Dupont – le nez ensanglanté - a carrément fondu en larmes dans les vestiaires du stade Vélodrome. Selon plusieurs sources, et alors que la douleur était extrêmement intense pour le numéro 9 et qu’un gros hématome commençait à apparaître, ses premières impressions n’étaient clairement pas de nature à rassurer. Dupont connaît son corps et craignait déjà le pire. Dans les minutes suivantes, la forte suspicion de fracture au niveau du plancher orbitaire transpirait des travées de l’enceinte phocéenne. Mais seuls les examens médicaux pouvaient le confirmer. Antoine Dupont a toutefois dû attendre le coup de sifflet final du match, et la disponibilité du médecin du XV de France Philippe Turbin, pour partir en urgence et sous escorte vers l’Hôpital Privé de Provence (HPP), à moins de quatre kilomètres de l’hôtel Renaissance d’Aix-en-Provence, où résident les Bleus depuis le début de la semaine. Il était aussi accompagné de plusieurs de ses proches, dont son frère Clément ou sa compagne.

Pas d’opération pour l’heure, un retour espéré en demi-finale ?

Sur place, ils ont notamment été rejoints par l’agent et ami du joueur, Thierry Cazedevals. Particulièrement bien entouré, le joueur pouvait se soumettre aux imageries nécessaires pour définir la gravité de la blessure. Vers 23h30, Fabien Galthié annonçait en conférence de presse « une suspicion de fissure ou de fracture sur le maxillaire », confirmant les prévisions qui circulaient. Peu après minuit, alors que ses partenaires se présentaient en zone mixte du côté du stade Vélodrome où ils faisaient part de leur sentiment mitigé sur la soirée, Dupont attendait ses résultats. Il s’est alors avéré qu’il souffre bien d’une fracture dans la zone du plancher orbitaire. Un immense coup dur pour lui et pour les Bleus qui, après avoir perdu Romain Ntamack cet été, s’apprêtaient à avancer sans leur autre homme fort de la charnière. Sans le meilleur joueur de la planète...

Pourtant, une lueur d’espoir fut rapidement entretenue, de Marseille à Aix. Et si le Mondial de Dupont n’était pas terminé ? Plusieurs informations contradictoires s’affrontaient mais la décision aurait été prise de ne pas opérer le joueur, du moins pour l’instant. Renforçant la thèse, même fragile, d’un retour sur le terrain avant la fin de la compétition. À quelle échéance ? Difficile à dire. Pour ce type de blessure, les délais prévus sont d’ordinaire de six semaines, ce qui ne laisserait aucune chance au Pyrénéen de rejouer dans ce Mondial. Mais plusieurs exemples ont montré par le passé que ces mêmes délais peuvent être réduits, parfois considérablement. Dès lors, s’il est évidemment forfait pour le dernier match de poule contre l’Italie le 6 octobre à Lyon, et si sa participation à un éventuel quart de finale semble très improbable à cette heure, le staff a envie de croire en sa capacité à être remis si les Bleus venaient à se qualifier pour une demi-finale. Elle aurait lieu le week-end du 20-21 octobre. Soit dans quatre semaines.

Dupont est resté la nuit à l’hôpital

En réalité, les professionnels de santé ont d’abord préconisé d’attendre de voir l’évolution de l’hématome, et surtout de lui permettre de se résorber, avant de se positionner plus précisément. Le staff se donnerait ainsi jusqu’à dimanche pour arrêter son choix de conserver ou non Antoine Dupont dans le groupe, et ainsi de miser (ou pas) sur son retour en phase finale.

Voici les dernières infos concernant Antoine Dupont et son éventuelle indisponibilité...



Les infos > https://t.co/l9CgH7AV9k pic.twitter.com/FgMRW2ctBP — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 21, 2023

C’est peu avant une heure du matin que les deux motos ayant escorté le demi de mêlée jusqu’à l’hôpital ont quitté l’établissement de soins. La décision aurait été prise de garder le joueur en observation sur place pour la nuit. Philippe Turblin, le médecin des Bleus, a suivi de près pour regagner l’hôtel des Français. Aux alentours d’1h15, le bus du XV de France déposait les joueurs dans leur lieu de résidence aixois, où ils ont été accueillis par une cinquantaine de supporters et où ils devaient profiter d’un moment avec leurs familles. Certains Toulousains avaient du mal à masquer leur émoi sur leurs visages et effectuaient les cent pas dans le hall de l’hôtel en espérant recevoir des nouvelles plus réjouissantes. Au même instant, les proches d’Antoine Dupont ont à leur tour quitté le centre hospitalier, à l’exception de sa compagne restée à ses côtés. Didier Lacroix, lui, aurait choisi de finalement dormir à l’hôtel Renaissance, certainement pour soutenir son joueur à sa sortie du PHP. Si les prochaines heures devraient s’avérer décisives, les dernières ont – quoi qu’il arrive – fait chavirer les Bleus et leurs amoureux dans l’angoisse…