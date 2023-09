Si les Bleus étaient satisfaits de leur prestation et de la victoire record face à la Namibie (96-0), ce jeudi, à Marseille, tous étaient évidemment inquiets à l’idée de perdre Antoine Dupont pour la suite de la compétition. Extraits choisis.

Pierre Bourgarit

« L’action de sa blessure ? J’étais dans l’en-but, je l’ai vue à l’écran. Je l’ai vu se tenir la tête. C’est rare qu’il grimace. Connaissant Antoine, on savait qu’il y avait quelque chose. Dans le vestiaire, l’ambiance était plutôt bonne. Forcément, il y a ce point noir de la blessure d’Antoine. On ne sait pas encore ce qu’il a. Nous attendons les résultats en espérant que ce n’est pas trop grave pour lui et aussi pour nous car c’est un élément clé de notre équipe. On croise les doigts. »

Cyril Baille

« Pour le moment, je n'en sais pas beaucoup plus mais j'espère que ce n'est pas trop grave pour Antoine. Ça fait chier, vraiment... Quand je l'ai vu sortir du terrain, j'ai immédiatement su qu'il avait mal. Là, il passe encore le scanner. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts, désormais... »

Melvyn Jaminet

« Sur le coup, je pensais que c’était un protocole commotion. Quand on connaît Antoine, on sait qu’il ne sort pas pour rien. On attend tous avec impatience le verdict en espérant que ça ira. A priori, on l’aura à notre retour à l’hôtel ou demain matin. C’est une soirée assez mitigée. On était très contents de cette victoire et, en rentrant en vestiaire, on apprend qu’il est parti faire des examens. Ça a jeté un petit froid. »

François Cros

« On est heureux de la performance, c'est ce qu'on s'était fixé comme objectif. Ce qui est dommageable, c'est que l'on a peut-être perdu deux joueurs de notre effectif. Sur le moment, pour Antoine, je ne sais pas trop ce qui se passe. On a tous vu le choc. Je pensais que c'était plus une sortie par précaution, comme le score était fait, pour faire jouer Baptiste et reposer Antoine. C'est à la fin du match que l'on a compris que c'était sérieux. »