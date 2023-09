Le XV de France affronte la Namibie ce jeudi soir à Marseille. Les Bleus sont en quête d'une troisième victoire dans ce Mondial, la première à cinq point. Découvrez toutes les statistiques à connaître avant la rencontre.

Pour leur troisième match du Mondial, les Bleus affrontent la Namibie ce jeudi soir au stade Vélodrome de Marseille. Le staff français a décidé d'aligner son XV type pour cette rencontre.

3

C'est la troisième fois que la France et la Namibie se croisent en Coupe du monde. Les deux précédents matchs avaient eu lieu en France. En 1999, au stade Chaban-Delmas de Bordeaux, les Français avaient battu la Namibie 47 à 13. En 2007, au Stadium de Toulouse, les coéquipiers de Sébastien Chabal, auteur d'un essai incroyable ce jour-là, avaient humilié les Namibiens 87-10. Cet écart est d'ailleurs le plus important de l'histoire des Bleus, tout comme le nombre de points inscrits.

18

Cela fait 18 mois que le capitaine Antoine Dupont n'a pas inscrit un essai en équipe de France, soit une disette de 10 matchs. Il faut remonter au dernier match du Tournoi des 6 Nations 2022 face à l'Angleterre pour retrouver date du dernier essai de Dupont en Bleu. C'était le match du grand chelem pour les joueurs de Fabien Galthié, le premier depuis 2010. Pour son 19e capitanat en équipe de France, Dupont n'a pas perdu un seul match à domicile (13 victoires). Il s'approche du record de Thierry Dusautoir, qui a remporté 15 matchs consécutifs en tant que capitaine.

3, bis

Deux joueurs français ont inscrit un triplé face à la Namibie. Il s'agit d'Ugo Mola en 1999 et Vincent Clerc en 2007. Louis Bielle-Biarrey et surtout Damian Penaud, les deux ailiers titulaires au Vélodrome, seront tentés de réaliser pareille performance. Le néo-bordelais pourrait dépasser la légende Philippe Sella au classement des meilleurs marqueurs (30 essais inscrits) et entrer sur le podium en passant une fois la ligne d'en-but.

20

Cela fait 20 ans qu'aucun joueur français n'a inscrit 10 essais ou plus dans la même année civile. Avec déjà neuf essais au compteur, Damian Penaud pourrait rejoindre ce cercle très fermé. Le dernier international à avoir réalisé cette performance se nomme Philippe Saint-André avec 12 essais en 1995.

20, bis

Après leur victoire face à la Nouvelle-Zélande en ouverture de la Coupe du monde, les Bleus sont bien partis pour terminer en tête de leur poule. Cela serait une petite performance car depuis le Mondial 2023, soit 20 ans, les Français n'ont plus terminé à la première position de leur poule en quatre éditions.

47

Certes, la Namibie est l'une des nations les plus faibles de la compétition (22e rang mondial), mais participe tout de même à sa septième Coupe du monde consécutive. Avec le Chili, le Zimbabwe, la Côte d’Ivoire, l’Espagne, le Portugal et la Russie, elle fait partie des sept équipes qui n'ont jamais remporté un match dans un Mondial. Depuis l'édition 2015 et un match face à la Géorgie perdu d'un petit point, Pieter-Jan van Lill et son équipe ont encaissé au minimum 47 points en Coupe du monde.

16

Comme le nombre de victoires consécutives des hommes de Fabien Galthié sur le sol français. La dernière défaite des Bleus en France remonte au 26 mars 2021 face à l'Ecosse lors de la dernière journée du Tournoi des 6 Nations.