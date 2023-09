Le sélectionneur Fabien Galthié a communiqué ce mardi la composition de l’équipe qui affrontera la Namibie jeudi à Marseille (21h00). L’occasion pour le patron des Bleus d’expliquer ses choix et de clarifier sa stratégie.

Qu’est-ce qui vous a poussé à relancer les joueurs "premium" contre la Namibie ?

Question intéressante. On entend beaucoup de débats autour des compositions d’équipes. Je vais essayer de partager la façon dont on travaille, d’être le plus clair possible. On compose nos équipes à la semaine. Dès le lendemain de chaque match, nous avons une mécanique où chacun compose son équipe et je synthétise en fonction du ressenti. Il n’y a pas de prévision à long terme dans le choix de ces compositions. Nous avons une vision de la préparation, ça c’est clair. On a une vision des rotations, on surveille les temps de jeu, on regarde les performances. Et on travaille sur l’émulation car on a besoin de tout le monde. Nous avions une idée sur la composition du premier match face aux All Blacks et nous avons aligné notre meilleure équipe du moment. Le match a été gagné. Un succès pour tout le groupe, pas seulement ceux qui étaient sur le terrain. Et puis, nous avions un match six jours plus tard, avec un déplacement à Lille. Il était donc clair que ceux qui avaient affronté la Nouvelle-Zélande avaient besoin de récupérer.

On vous suit...

Dès le lendemain, nous avons donc fait le choix d’aligner une autre équipe, en gérant les potentiels. Enfin, après le match à Lille face à l’Uruguay, nous avions une semaine de sept jours où nous avions la possibilité de remettre sur le terrain les joueurs qui avaient joué contre les Blacks. C’est une rotation classique. Cette équipe (qui va affronter la Namibie), à l’exception de Grégory Alldritt qui a connu une petite alerte, est celle que nous avions posée au lendemain de la victoire contre l’Uruguay. Mais il n’y a pas de changement de cap. On s’adapte. C’est un peu la théorie de Darwin. Ce ne sont pas les espèces les plus fortes qui survivent, ce sont celles qui s’adaptent.

Pouvez-vous nous donner des nouvelles de Grégory Alldritt qui était pressenti pour débuter la rencontre ?

Durant l’entraînement d’hier (lundi), il a ressenti une petite gêne au genou. Il a été ménagé et on a pris la décision avec Greg, que son emploi du temps soit adapté pour être bien soigné et revenir à 100 % pour jouer un prochain match avec le XV de France.

Qu’est ce qui vous a convaincu d’aligner Louis Bielle-Biarrey plutôt que Gabin Villière ?

Ses performances nous ont convaincus. Son chemin, son parcours avec nous font qu’il mérite de reporter le maillot. C’est vraiment un joueur qui est rentré dans le vestiaire et qui est venu chercher le maillot. On a besoin de tout le monde. Mais Louis répond présent à chaque sortie.

Gabin Villière est-il rétrogradé dans la hiérarchie ?

Non, attention au vocabulaire. Encore une fois, il y a une saine émulation dans le groupe, on a besoin de tout le monde. Tout le monde est important dans le groupe des 33.

Cameron Woki est le seul joueur à enchaîner une troisième titularisation consécutive dans la Mondial. Pourquoi ?

On a quand même des rotations pendant un match. On essaie de faire en sorte que Thibaud Flament partage avec lui le poste de "gaucher", tout en sachant que ce dernier peut jouer à droite. Cameron a encore besoin de retrouver des repères par rapport à la saison passée (NDLR : il a raté le Tournoi des 6 Nations pour blessure). Et puis, il est en forme. Il supporte la charge de travail, il est bien. Les différents profils de joueur font que certains peuvent enchaîner facilement. C’est son cas.

Quelle est l’importance du retour de Cyril Baille et Jonathan Danty ?

Ce sont des joueurs régulièrement de toutes les batailles avec le XV de France, des titulaires. Ce sont des joueurs très importants pour l’équipe de France. Tout simplement.