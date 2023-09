Le demi de mêlée du XV de France retrouvera le Vélodrome de Marseille ce jeudi soir face à la Namibie. Un stade reconnu pour son atmosphère, mais dans lequel le capitaine des Bleus garde un bien mauvais souvenir.

Ah, le Vélodrome. Stade chargé d'histoires, d'anecdotes et surtout de passion. Si l'antre marseillais est surtout reconnu pour accueillir des matchs de football, et notamment de l'Olympique de Marseille, il n'en reste pas moins le théâtre de plusieurs matchs de rugby d'anthologie. Interrogé au sujet de l'ambiance particulière, voire électrique, du stade des Bouches-du-Rhône, Fabien Galthié se remémorait avec une grande nostalgie certains de ses meilleurs souvenirs en tant que joueur de rugby. "Moi, je suis fan. Je n'ai que des grands souvenirs, pas de mauvais", souriait le sélectionneur, avant de se lancer dans une anecdote prenante, au sujet d'une arrivée au stade plus que tardive face aux All Blacks en 2000.

"Nous ne sommes arrivés aux vestiaires qu'un quart d'heure avant le coup d'envoi, contait l'actuel sélectionneur. Comme nous n'avions pas le temps de nous échauffer, nous avions eu l'idée de faire un tour de terrain tout doucement proche de la ligne de touche, puisque le public était vraiment très proche du terrain à l'époque. Il y avait une telle ferveur que lorsque nous sommes entrés aux vestiaires, nous étions chauds. Au bout d'un quart d'heure, nous menions 17 à 0." Pris par cette anecdote, Galthié se tournait ensuite vers son capitaine Antoine Dupont pour lui demander : "Antoine, tu aimes bien aussi ?"

Le problème, c'est que le joueur du Stade toulousain n'avait pas vécu de la meilleure des manières son seul rendez-vous au Vélodrome. Face à l'Afrique du Sud en novembre 2022, le demi de mêlée avait reçu le seul carton rouge de sa carrière, après une intervention dangereuse sur l'ailier Cheslin Kolbe. Lors d'un match dantesque, le XV de France s'était tout de même imposé, mais pour Dupont, ce souvenir reste assez négatif. D'ailleurs, il ne s'attardait pas sur le sujet en répondant à Fabien Galthié : "J'ai un souvenir un peu mitigé du dernier match...", soufflait-il en riant jaune. Le technicien rétorquait : "Ah mince, c'est vrai ! J'avais oublié."

? CARTON ROUGE POUR DUPONT ! Le demi de mêlée français percute Kolbe en l'air qui retombe sur la tête. Il est exclu par M.Barnes. Les deux équipes sont à 14 à 14. \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7\ud83c\udd9a\ud83c\uddff\ud83c\udde6 #FRAAFS #XVdeFrance



Suivez notre live en direct > https://t.co/OcAjlXpl8E pic.twitter.com/9oG9gc4N3B — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 12, 2022

Difficile pourtant de ne pas se souvenir de cette rencontre déjà mythique, qui a participé à donner énormément de crédit à ce XV de France. Une partie qui a aussi fait grandir Antoine Dupont, lequel avait extrêmement mal pris le fait d'avoir été expulsé. "La faute, elle y est, même si ce n'était pas volontaire, avait reconnu le capitaine des Bleus après ce fameux match. Ça a mis un coup dur à l'équipe, en plus nous prenons un essai derrière. Il y avait beaucoup de culpabilité". À l'époque, il avait été suspendu quatre matchs. Au moment de retrouver le Vélodrome, nul doute alors que le demi de mêlée aura envie de se montrer sous son meilleur visage face à la Namibie.

D'autant plus que les Bleus n'ont pas convaincu contre l'Uruguay la semaine passée et que c'est avec le retour des cadres qu'ils défient les Namibiens à Marseille. "Beaucoup de joueurs ont pu récupérer et sont donc dans cette composition pour effectuer le meilleur match possible, notamment dans la forme", précisait Dupont. Lui comme l'ensemble de l'équipe, ont peut-être des choses à se faire pardonner...