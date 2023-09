Si on reproche souvent les défenses hasardeuses de Damian Penaud, ce vendredi soir, nos journalistes avaient surtout envie de souligner le talent, parfois désordonné, mais si précieux de l'ex-Clermontois.

Une question doit hanter les prochains adversaires du XV de France. Comment contrer l'imprévisible Damian Penaud ? Quasiment transparent une bonne partie de la rencontre face à la Nouvelle-Zélande, le néo-bordelais a tout de même marqué son 30ème essai en 45 sélections sous le maillot frappé du coq. Souvent critiqué pour sa défense un peu hasardeuse, l'ancien Clermontois a été plutôt propre pour défendre sur l'infernal Mark Telea.

En attaque, Damian Penaud a systématiquement semé le trouble dans la défense noire avec ses appuis déroutants et ses courses en travers dont seul lui semble avoir le secret. Malgré tout, l'équipe de France joue depuis quatre ans avec les forces et faiblesses de son ailier virevoltant et, pour l'instant, la recette fonctionne. Damian Penaud a marqué sur chacune de ses cinq dernières rencontres en Bleu et s'approche à grands pas du record ultime d'essais tricolores, détenu par Serge Blanco (38).