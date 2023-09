Fabien Galthié a dévoilé la composition du XV de France pour le 3ème match face à la Namibie. Cyril Baille et Jonathan Danty vont faire leur retour, tandis que le jeune Louis Bielle-Biarrey enchaîne dans la peau d'un titulaire à la place de Gabin Villière. Le troisième ligne centre Grégory Alldritt est forfait de dernière minute.

Fabien Galthié sort l'artillerie lourde ! Pour le troisième match du XV de France dans cette Coupe du monde, le sélectionneur a dévoilé une composition d'équipe type pour affronter la modeste Namibie, jeudi à Marseille à (21 heures). Les fameux joueurs "premium" font leur retour après avoir été laissés au repos contre l'Uruguay. Cyril Baille, blessé au mollet depuis le 14 août après le succès contre l'Écosse en préparation, partira titulaire au poste de pilier gauche et fera ses grands débuts dans ce Mondial 2023, aux côtés de Peato Mauvaka et de Uini Atonio en première ligne.

Même chose pour Jonathan Danty, touché aux ischio-jambiers face à l'Australie, et ménagé depuis le début de la compétition. Le Rochelais est aligné d'entrée par Fabien Galthié et composera la paire de centres avec Gaël Fickou. Enfin, la troisième information principale de cette composition concerne la titularisation de Louis Bielle-Biarrey à l'aile. Le jeune bordelo-bèglais prend la place de Gabin Villière qui avait commencé les deux premières rencontres face aux All Blacks et l'Uruguay. Le plus jeune international français en Coupe du monde aura une grosse carte à jouer pour la suite de la compétition.

Une troisième ligne encore incomplète

Cette rencontre devait marquer le retour de l'impressionnante troisième ligne Jelonch - Ollivon - Alldritt qui avait remporté ensemble le grand chelem 2022, et qui était titulaire dans l'esprit du sélectionneur jusqu'à la grave blessure du Toulousain à l'hiver dernier. Mais, dans les derniers instants, le troisième ligne centre du Stade rochelais Grégory Alldritt a dû déclarer forfait et ne prendra donc pas part à la rencontre, en raison d'une blessure au genou. Il est remplacé numériquement par François Cros qui débutera la rencontre sur l'aile de la troisième ligne.

De son côté, Jelonch enchaînera donc une deuxième rencontre après son match de reprise contre l'Uruguay. Il laissera cette fois-ci le rôle de capitaine à Antoine Dupont, qui retrouve sa place à la mêlée. Il sera associé à Matthieu Jalibert. Côté remplaçants, le staff français a décidé d'un banc en "5-3", c'est-à-dire cinq avants et trois trois-quarts. Si les présences de Pierre Bourgarit, Reda Wardi, Dorian Aldegheri ou Romain Taofifenua ne sont pas surprenantes, il faut noter que Fabien Galthié donne sa confiance une nouvelle fois à Paul Boudehent à la place de Sekou Macalou.

Pour rappel, les Français se sont installés à Aix-en-Provence et joueront au Vélodrome de Marseille, jeudi à 21 heures.

Le XV de la France face à la Namibie : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Dupont (cap) ; 7. Ollivon, 8. Jelonch, 6. Cros ; 5. Flament, 4. Woki ; 3. Atonio, 2. Mauvaka, 1. Baille.

Les remplaçants : 16. Bourgarit, 17. Wardi, 18. Aldegheri, 19. Taofifenua, 20. Boudehent, 21. Couilloud, 22. Moefana, 23. Jaminet