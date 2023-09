Le manager de La Rochelle Ronan O'Gara a été interrogé par RugbyPass au sujet du demi de mêlée des Bleus Antoine Dupont. Avec franchise, la légende irlandaise répondait en témoignant toute son admiration envers celui qu'il considère comme "bien au-dessus d'un phénomène".

La rivalité Toulouse - La Rochelle est devenue une des attractions du Top 14 et même de la Champions Cup ces dernières années. Les Rochelais, guidés par Ronan O'Gara, sont double champions d'Europe en titre mais ont trop souvent buté face au Stade toulousain d'Antoine Dupont. Alors que ce dernier dispute actuellement la Coupe du monde en étant le capitaine du XV de France, l'ancien ouvreur de l'Irlande a été interrogé par RugbyPass. L'actuel technicien des Maritimes évoque notamment de l'importance qu'a Antoine Dupont dans le rugby, et concède ne connaître personne au niveau du demi de mêlée. "Il n'y a personne, dans aucune équipe, comme Antoine Dupont, posait simplement O'Gara. Il est si bon. Je l'ai analysé en profondeur et j'ai cherché à comprendre comment le museler."

Le demi de mêlée du XV de France retrouvera le Vélodrome de Marseille ce jeudi soir face à la Namibie. Un stade reconnu pour son atmosphère, mais dans lequel le capitaine des Bleus garde un mauvais souvenir ?https://t.co/ihZzc9ccrK — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 21, 2023

"Il est bien au-dessus d'un phénomène pour moi"

Seulement, malgré tous ses efforts, le manager rochelais n'a jamais su trouver la tactique pour stopper celui qui a encore soulevé le Bouclier de Brennus en juin dernier, après avoir remporté la finale face à... La Rochelle. O'Gara poursuivait : "Il est devenu comme une énigme, une anomalie. Quand il n'a pas le ballon, il a l'énorme force d'un première ligne ou d'un troisième ligne. Il a la défense d'un centre, la rapidité d'un ailier, l'intelligence d'un ouvreur... Je le déteste évidemment parce qu'il vient de Toulouse et il est si bon (rires). Il m'a fait beaucoup de mal mais j'admire tout dans ce qu'il est en tant que joueur de rugby. Il est bien au-dessus d'un phénomène pour moi. Il pourrait battre une nation à lui seul. C'est Zidane pour cette équipe." Une preuve d'admiration qui en dit long sur ce que représente Antoine Dupont, alors qu'il est actuellement attendu par tout un pays pour porter le XV de France vers son premier titre mondial...