En première mi-temps, le deuxième ligne français a reçu un carton jaune pour un plaquage illicite sur Santiago Arata. Une décision validée après appel du "bunker", même si le joueur peut encore être cité durant les quarante-huit heures suivant le match. De quoi donner une sacrée frayeur au staff des Bleus.

C’est un coup de froid qui a traversé les tribunes du stade Pierre-Mauroy, à la 27e minute, quand le premier ralenti du plaquage irrégulier de Romain Taofifenua sur Santiago Arata est passé sur les écrans géants de l’enceinte. À cet instant, et en voyant le haut du bras gauche du deuxième ligne français heurter le visage du demi de mêlée de Castres, les 48 861 personnes présentes ont alors craint que la Coupe du monde des Bleus ne prenne encore un virage inattendu… Certes, et même si les Tricolores étaient loin de livrer une prestation XXL dans ce premier acte, l’issue faisait peu de doute. Le hic ? C’est que le geste de "Tao" pouvait être lourd de conséquences, d’autant que l’arbitre de la rencontre, Ben O’Keeffe, n’a pas hésité à vite sortir un carton jaune à l’encontre du Lyonnais. Pourquoi un choix aussi rapide ? Parce que, dans la foulée, le directeur de jeu faisait appel au bunker pour gagner du temps, à savoir la cellule vidéo chargée de visionner à nouveau les images pour éventuellement durcir la sanction. En sortant du terrain, Taofifenua était donc sous la menace d’une expulsion. Voilà qui peut d’ailleurs expliquer le moment de flottement observé dans les rangs français les minutes suivantes. Finalement, O’Keeffe n’a pas attendu très longtemps avant de rappeler le capitaine des Bleus, Anthony Jelonch, pour lui signifier la décision définitive qui lui avait été transmise, c’est-à-dire le maintien du carton jaune, justifié par la position d’Arata sur l’intervention illicite de Taofifenua. "La décision du bunker est très logique parce qu’au moment de l’impact, le porteur de balle abaisse sa hauteur", note l’ancien arbitre international Romain Poite, qui est notre consultant pendant la Coupe du monde. "Dans les observables de World Rugby, il s’agit d’une circonstance atténuante dont les arbitres ont tenu compte. C’est pour cela qu’ils sont restés sur le carton jaune, à juste titre."

Un secteur fragilisé

N’empêche, le soulagement était évident parmi le staff de Fabien Galthié. Il sera total si le deuxième ligne n’est pas cité dans les deux jours à venir et il y a bon espoir que ce soit le cas. Pour rappel, le commissaire à la citation bénéficie de quarante-huit heures après le match pour le faire. Surtout, le sélectionneur et ses adjoints ont déjà connu plusieurs déboires à ce poste depuis fin août. Le même Taofifenua a souffert des ischio-jambiers, ce qui l’a privé des trois premiers matchs de préparation de l’été, quand la même blessure a conduit à écarter Paul Willemse avant le début du Mondial. Soit les deux droitiers qui faisaient office de tauliers en deuxième ligne durant ce mandat. Sachant que le Toulousain Emmanuel Meafou n’est pas encore éligible pour la compétition…

Mais l’avertissement pourrait rester sans frais, et "Tao", par son impact physique, aura un rôle capital à jouer dans les prochaines semaines. Aussi, la supériorité numérique des Uruguayens, pendant dix minutes, aurait pu coûter plus cher et leur permettre de recoller au score avec un essai… refusé pour un passage à vide (34e). "C’est vrai que le 13 (Tomas Inciarte, N.D.L.R.) est en position de recevoir le ballon au départ mais il continue sa course jusqu’à heurter l’épaule extérieure d’Antoine Hastoy, analyse Romain Poite. Celui-ci est touché avec de la vitesse, ce qui lui fait perdre de la distance pour intervenir sur le porteur du ballon. Là encore, la décision est très logique." Plus de peur que de mal, le thème de la soirée.