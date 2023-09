Sur le fait de relancer les "premium"

Galthié : "On compose nos équipes à la semaine, dès le lendemain du match, avec le staff on compose en fonction du ressenti. Il n'y a pas de vision à long terme, on regarde les temps de jeu, les performances et l'émulation : tout ça est pris en compte. Le match des Blacks était clairement identifié, on a aligné notre équipe type. On avait un match six jours plus tard, à Lille, les joueurs qui avait joué devait récupérer. On annonce aux joueurs la composition à J+3 du match précédent. L'équipe que vous avez là, c'est l'équipe qu'on avait posé le lendemain. On lit en fonction des échéances. La théorie de Darwin, vous connaissez ? On essaye de suivre les conseils de Darwin."