Le pilier gauche de l'équipe de France était à Toulouse pour suivre la belle victoire des champions de France face à Montpellier. Questionné par Canal + à la fin de la rencontre, Cyril Baille a donné de ses nouvelles à douze jours du début de la Coupe du monde. Actuellement blessé au mollet, l'international tricolore poursuit sa rééducation.

"Ça va plutôt bien, la blessure évolue plutôt bien". Cyril Baille s'est montré rassurant au micro de Canal + après le large succès du Stade toulousain face à Montpellier en clôture de la 2e journée de Top 14. Le pilier gauche du XV de France, sélectionné par Fabien Galthié pour disputer la Coupe du monde (8 septembre - 28 octobre) poursuit sa convalescence après sa blessure au mollet droit ("décollement musculo-aponévrotique du gastrocnémien interne") officialisée le 14 août, le même jour que l'annonce du forfait de Romain Ntamack.

"C'est très positif, je vais bien travailler encore cette semaine avec mon club pour continuer ma convalescence." Les Bleus, qui viennent de battre l'Australie pour conclure leur préparation, vont pouvoir bénéficier de cinq jours de repos. Une période que va utiliser Cyril Baille pour poursuivre sa rééducation avec le Stade toulousain, comme l'a confirmé l'intéressé. "C'est ce qui est prévu, j'ai parlé avec le staff des Bleus et celui du Stade pour se mettre d'accord et pour pouvoir continuer ma rééducation que je fais depuis quinze jours maintenant."

Suite à l'annonce des 33 joueurs sélectionnés pour disputer le Mondial, Fabien Galthié a confirmé que Cyril Baille (et Anthony Jelonch) était espéré pour le troisième match de l'équipe de France face à la Namibie : "Je les ai choisis premièrement pour leur niveau. Ils ont été brillants pendant quatre ans et ils ont le niveau international. Ensuite, nous avons analysé leur situation en fonction de la longueur de la compétition. On a un mois de phase qualificative, on pense que les délais sont cohérents par rapport à cette phase. Anthony et Cyril ne seront pas disponibles pour le premier match, peut-être pour les deux suivants (NDLR: face à l'Uruguay et la Namibie), et plus certainement contre l'Italie, pour le dernier match".

"Une soirée parfaite pour moi"

Concernant sa date de reprise, le pilier gauche aux 44 sélections s'est montré prudent, attendant de voir l'évolution de sa blessure : "On verra comment ça évolue, je suis déjà très content de faire partie des 33 sélectionnés. Je vais tout faire pour arriver le plus rapidement possible. Je suis bien entouré donc ça va bien se passer."

Comme son copain Romain Ntamack, qui a lui aussi réagi à la belle victoire des Bleus face à l'Australie, Cyril Baille a rendu hommage à ses coéquipiers qui ont parfaitement conclu leur préparation. "L'équipe de France a fait un très grand match. Ça nous a rassurés aussi avant le début du Mondial, donc félicitations à eux, je les ai eus par message, mais je le redis ici. Les potes du Stade (toulousain) aussi ont fait un gros match. C'était une soirée parfaite pour moi."