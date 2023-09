Lors du premier entraînement des Bleus à Aix ce lundi, le pilier gauche Cyril Baille s’est entraîné en position de titulaire et va ainsi effectuer son retour par la grande porte contre la Namibie, après 5 petites semaines d’absence.

Comme largement pressenti tout au long de la semaine, il n’y a guère eu de débat au moment de trancher la composition de l’équipe qui affrontera jeudi la Namibie. Après la purge servie face à l’Uruguay durant laquelle les réservistes n’ont pas su saisir la chance qui leur était offerte, l’heure sera donc à Marseille au retour en masse des cadres. Définitivement rétabli de ses soucis musculaires, Jonathan Danty retrouvera ainsi aux côtés de Gaëll Fickou sa place au milieu du terrain, avec pour mission d’apporter son punch et sa puissance à un secteur en souffrance depuis le début de la Coupe du monde.

À l’aile gauche, comme prévu, c’est le cadet du groupe Louis Bielle-Biarrey qui sera titularisé à la place de Gabin Villière. L’idée consistant autant à faire souffler le Toulonnais (seul joueur du groupe à avoir enchaîné deux fois 80 minutes) que de tester parmi les « premiums » Bielle-Biarrey, dans la perspective d’une place sur le banc lors des gros matchs, voire mieux si Villière ne retrouve pas rapidement son réel niveau…

Jelonch va enchaîner

Quant au pack ? Si Anthony Jelonch enchaînera une deuxième titularisation, la vraie bonne nouvelle réside dans le grand retour de Cyril Baille. Victime d’une déchirure à un mollet face aux Fidjiens en préparation, le pilier gauche va même démarrer la rencontre pour son grand retour à la compétition, à la grande satisfaction de son entraîneur William Servat. "J’ai essayé de l’accompagner du mieux possible, il a également eu la possibilité de travailler avec notre préparateur physique Manu Plaza qui lui a été entièrement alloué, pour qu’il ne pas prenne pas de retard physiquement. J’ai même l’impression qu’il a encore progressé et qu’il est mieux qu’avant sa blessure, avec quelques kilos de moins. Son retour est évidemment une bonne nouvelle car au-delà de sa capacité à performer en mêlée, il a aussi une gestuelle très intéressante, et beaucoup d’expérience dans notre collectif. Quand des joueurs qui sont avec nous depuis 4 ans ont la possibilité de revenir dans le groupe, c'est très important pour tout le monde. C’était déjà le cas avec Romain Tao et Antho Jelonch, c’est tout aussi vrai avec lui."

Après le retour de Baille, les 33 joueurs du groupe France auront ainsi joué dans cette Coupe du monde. Et le seul Julien Marchand pointera désormais à l’infirmerie, plus désireux que jamais de revenir pour les quarts, et avant si possibilité….

Le XV probable de la France face à la Namibie : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Dupont ; 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Jelonch ; 5. Flament, 4. Woki ; 3. Atonio, 2. Mauvaka, 1. Baille.