Pour son retour en équipe de France, Pierre Bourgarit a fait preuve, comme à son habitude, d'une énergie débordante. Avec la rentrée manquée de Peato Mauvaka, le Rochelais a marqué des points.

Cela faisait bientôt trois années que Pierre Bourgarit attendait de retrouver le maillot du XV de France floqué du numéro 2. Depuis la seule et unique fois où il a étrenné un maillot bleu avec ce chiffre dans le dos. Soit, le 6 décembre 2020, précisément, et une finale de la Coupe d'Automne des Nations perdue en prolongation en Angleterre. Jusqu'à cette rencontre en Ecosse, le talonneur avait dû se contenter du maillot numéro 16 à deux reprises lors du 6 Nations 2021, puis lors de la tournée au Japon, l'été dernier. Sa huitième sélection avait pourtant mal démarré. Juste après le coup d'envoi, il a mal négocié une passe de Brice Dulin, certes assez basse, causant un en-avant. La suite : mêlée, pénalité contre Demba Bamba et les trois premiers points de la rencontre passés par l'artilleur local, un dénommé Finn Russell (5e). Mais ensuite, Pierre Bourgarit a fait du Bourgarit. Il a été omniprésent dans le jeu courant. En première mi-temps, il est venu à de multiples reprises se proposer à Baptiste Couilloud, toujours lancé. Et en plus de porter beaucoup de ballons, il a constamment été dans l'avancée, mobilisant plusieurs adversaires pour mettre le Gersois au sol. Si c'est plutôt contre son gré, il a entraîné le carton jaune puis rouge de l'Ecosse, Zander Fagerson venant le déblayer directement au niveau de la tête (51e).

Mauvaka, lui, en difficulté

Pierre Bourgarit n'a pas seulement été en réussite ballon en main. Comme souvent, il s'est illustré dans le jeu au sol. Il a gratté un ballon chaud près des lignes françaises (49e). En touche, c'est un 100% réalisé par Pierre Bourgarit. Le Rochelais s'est même signalé avec un jeu au pied, suite à une perte de balle de Louis Bielle-Biarrey (31e). Preuve qu'il était dans un bon soir, même dans ce registre, il s'est illustré avec un coup de pied plutôt réussi.

En plus de sa performance réussie, Pierre Bourgarit a vu Peato Mauvaka ne pas se mettre en valeur lors de son entrée en jeu. À son discrédit, le talon du Stade toulousain a eu une pénalité concédée pour un ballon gardé au sol. Après un ballon récupéré dans un ruck, il s'est trop précipité et isolé de ses soutiens (63e). Plus globalement, il a semblé amener moins de punch qu'à l'accoutumée lors de sa sortie du banc. Si Julien Marchand est intouchable au poste de titulaire, Pierre Bourgarit peut-il espérer concurrencer Peato Mauvaka pour une place sur le banc ? Les prochaines semaines pourraient être décisives...