Pour affronter la France, ce jeudi à Marseille (21h), le sélectionneur de la Namibie, Allister Coetzee, a effectué pas moins de neuf changements dans son XV de départ. Johan Deysel conserve son rôle de capitaine et Gerswin Mouton enchaîne.

On ne prend pas les mêmes et on ne recommence pas, c'est en tout cas ce qui doit se dire du côté de la Namibie. Après la déculottée face aux Blacks (71-3), Allister Coetzee, le sélectionneur Namibien, a opté pour un remaniement de ses troupes avant d'affronter le XV de France. Seuls six joueurs conservent leur place, parmi eux, leur centre et capitaine Johan Deysel ou encore l'ailier Gerswin Mouton, seul joueur de l'équipe à avoir marqué un essai dans cette compétition. Ils devraient donc enchaîner leur troisième match tout comme les deux Johan Coetzee et Retief, les quatre seuls joueurs dans ce cas. Cliven Loubser qui avait plutôt bien réussi son match face à la Nouvelle-Zélande, retrouve son poste d'ouvreur.

Le XV de départ : 15. Van der Berg ; 14. Mouton ; 13. Deysel (cap.) ; 12. Burger ; 11. Greyling ; 10. ; Loubser ; 9. Theron ; 7. Retief ; 8. Gaoseb ; 6. Katjijeko ; 5. Ludick ; 4. Tjeriko ; 3. Coetzee ; 2. Van der Westhuizen ; 1. Sethie.

Les remplaçants : 16. Nortje ; 17. Benade ; 18. Shifuka ; 19. Van Lill ; 20. Hardwick ; 21. Blaauw ; 22. Izaacs ; 23. Rossouw.