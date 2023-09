Ménagé contre l'Uruguay la semaine dernière, le demi de mêlée et capitaine du XV de France Antoine Dupont va retrouver sa place de titulaire contre la Namibie jeudi soir, à Marseille. L'occasion de retrouver son partenaire et ami, Cyril Baille, dans le XV de départ...

Était-il important pour vous de jouer ce match face à la Namibie, afin notamment de peaufiner les automatismes avec Matthieu Jalibert ?

Au-delà des automatismes avec Matthieu Jalibert que nous avons déjà, pas mal de joueurs avaient été ménagés après le match contre les All Blacks pendant quinze jours. Il y a ensuite deux semaines avant la rencontre face à l’Italie et, on l’espère, les prochaines échéances. On veut toujours mettre la meilleure équipe en fonction des états de forme du moment. Beaucoup de joueurs ont pu récupérer et sont donc dans cette composition pour effectuer le meilleur match possible, notamment dans la forme.

Votre ami de longue date, Cyril Baille, revient après plus d’un mois d’absence après sa blessure au mollet. Quel est votre sentiment sur son retour ?

C’était un coup dur pour lui quand il s’est blessé sur le premier match de préparation. On avait d’abord du mal à en évaluer la gravité et cela pouvait donc potentiellement le priver de toute la Coupe du monde. On sait tous les risques qui existent dans ce genre de périodes. Forcément, Cyril avait des doutes. Mais cela allait mieux quand il a connu la nature et la durée de sa blessure. Le staff a tout de suite pris la décision de le maintenir dans le groupe, c’était important pour lui, pour le groupe. On connaît son importance pour nous.

L’avez-vous alors senti particulièrement motivé ?

Cela l’a "reboosté" de se dire qu’il aurait l’occasion de revenir à son meilleur niveau. Il a fait les efforts pour y parvenir, en travaillant quotidiennement pour être présent sur ce match contre la Namibie. On connaît évidemment ses qualités de joueur, on ne les cite plus. Il est très performant, il présente un profil différent de Jean-Baptiste (Gros) ou Reda (Wardi), qui sont très bons dans leurs rôles. Cyril a un rôle de relais dans le jeu d’attaque qui nous permet de mettre du rythme et de relever les ballons au ras. J’espère que ce sera utile pour nous. Pour moi qui suis proche de lui, je suis très content de le voir revenir et je n’ai pas de doute sur les efforts qu’il a fournis afin d’être à son meilleur niveau.

Lire aussi : Les raisons du forfait de Grégory Alldritt

Vous avez joué plusieurs fois au Stade Vélodrome. Qu’en gardez-vous ?

J’ai un souvenir un peu mitigé du dernier match (il avait pris un carton rouge contre l’Afrique du Sud en novembre 2022, NDLR). Mais on avait gagné, c’est l’essentiel (sourires).

Vous avez fait la une du magazine Valeurs Actuelles et avez ensuite partagé la publication de Jean Dujardin pour réclamer de ne pas faire de récupération politique. Pouvez-vous en dire plus ?

Je pense que j’ai développé ma position en faisant ce geste (le partage de la publication, NDLR). Je ne suis pas sûr que ce doit être le sujet maintenant de la conférence de presse.