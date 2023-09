Touché à un mollet lors du deuxième match de préparation, Cyril Baille est prêt à effectuer son entrée dans cette Coupe du monde. Le Toulousain a bien travaillé pendant un mois pour revenir en pleines possessions de ses moyens.

Comment vous sentez-vous à 24 heures d’effectuer vos débuts dans cette Coupe du monde, cinq semaines après votre blessure ?

Je suis très heureux de retrouver le groupe, surtout dans un stade comme celui de Marseille. Et je suis très excité de démarrer. On a effectué un gros travail avec le staff médical et les préparateurs depuis un mois. Physiquement, je me sens bien. Je sais qu’il me faut un peu de rythme. Il y a plus d’excitation que d’appréhension.

Comment s’est prise la décision de vous relancer pour cette rencontre ?.

Il y a eu un échange avec le staff. Au niveau de l’évolution, ça se passait plutôt bien. Les sensations étaient bonnes, alors on a pris cettte décision. Tout le monde a fait le nécessaire pour que je sois en pleine forme. Ce n’est jamais évident quand on est blessé mais j’ai eu la chance d’être bien entouré, bien aidé.

Aujourd'hui, les Bleus ont revu leurs gammes dans une ambiance très studieuse sur la pelouse du Vélodrome \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7https://t.co/aQxiBmG5yN — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 20, 2023

Avez-vous à un moment craint de ne pouvoir disputer cette Coupe du monde ?

Surtout au début quand je n’avais pas les résultats de l’image. J’étais un peu dans le flou. Il y avait pas mal de stress. Une fois que l’on a eu l’image, avec le staff, on a tout de suite défini une durée et mis des objectifs. Mais c’est vrai que le soir du match, je n’étais pas très serein. Quand tu te blesses à quinze jours d’une Coupe du monde, ce n’est pas évident. Mais ça a bien tourné pour moi, je suis un privilégié. Je me rends compte de la chance que j’ai.

Quel souvenir vous laisse votre dernier match à Marseille face à l’Afrique du Sud, en novembre 2022 : vous marquez, vous sortez blessé, l’équipe bat les champions du monde… ?

Ça avait été les montagnes russes, pour le coup. Je m’étais fait mal en début de match mais j’avais continué et j’étais sorti blessé après la 30e minute. C’était une adhérence de l’opération qui avait lâché. Il y avait eu des hauts et des bas car j’avais marqué cet essai. Et puis, on avait gagné le match. Ça avait été une soirée assez mouvementée. Ça reste tout de même un joli souvenir avec comme le disait Charles tout à l’heure une grosse ambiance et un public qui nous porte.