Après avoir vu Jean Dujardin et Antoine Dupont critiquer ouvertement sa Une au sujet de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde, "Valeurs Actuelles" a décidé de répondre via un communiqué de son directeur de la rédaction, Tugdual Denis. Ce dernier affirme que même si ces critiques sont dures, il continuera d'aimer le sportif et l'acteur.

Pour faire parler, elle fait parler, cette Une de "Valeurs Actuelles". Le magazine hebdomadaire, qui se définit comme "un journal de droite conservatrice", a publié à l'occasion de son édition du 14 septembre, une Une dans laquelle Antoine Dupont et Jean Dujardin sont mis en valeur. L'acteur était la tête pensante de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby, une compétition à laquelle Antoine Dupont participe, en tant que capitaine du XV de France. Sur cette page, le magazine titrait "La France rugby", avant de rajouter ces quelques lignes : "Supporters bien élevés, joueurs patriotes, valeurs exemplaires : les recettes d'un sport enraciné devenu modèle de société."

La Une de valeur actuelle critiquée par Jean Dujardin et Antoine Dupont Capture d'écran Instagram @antoinedupont9

Ce choix éditorial fut vu de la part de nombreuses personnes dont Dujardin et Dupont eux-mêmes comme de la récupération politique. D'ailleurs, les deux hommes ont tenu à répondre à "Valeurs Actuelles" en publiant un message sur leur compte Instagram : "La France oui, vos valeurs non. Pas de récupération. Merci." Alors qu'ils se désolidarisaient donc de la Une du magazine, Antoine Dupont et Jean Dujardin ont reçu une réponse, ce samedi, de la part du directeur de la rédaction de "Valeurs Actuelles", Tugdual Denis.

"Il a même pris soin d'effacer le nom de notre journal présent sur la Une, comme on cacherait un visage disgracieux. C'est dur"

Au cœur d'un communiqué de plusieurs pages, ce dernier ne cachait pas sa déception quant aux critiques subies par son journal : "Sur Instagram, Jean Dujardin, vous avez écrit tard vendredi soir, alors que la semaine de labeur touchait à sa fin pour laisser au week-end le soin d'alléger le temps, "La France rugby oui, vos valeurs non. Pas de récupération. Merci." Votre ami Antoine Dupont a reposté votre message, car il était d'accord avec vous. Il a même pris soin d'effacer le nom de notre journal présent sur la Une, comme on cacherait un visage disgracieux. C'est dur. Et l'on n'ose imaginer que vous ayez besoin de mordre avec les loups, afin de demeurer dans un hypothétique camp du bien." Malgré cette critique, Tugdual Denis expliquait garder dans son cœur les deux hommes, clamant que ce choix de Une n'était en aucun cas un signe de récupération politique.

"Mais nous vous aimions avant, nous vous aimerons après. Car nous vous aimons pour ce que vous faites, et ce que vous êtes, promettait-il. Nous vous aimons sans savoir pour qui vous votez. Nous vous aimons sans nous préoccuper de votre éventuelle religion ou de votre couleur de peau. Nous vous aimons sans savoir si vous nous appréciez (maintenant nous savons). Nous vous aimons parce que vous dégagez, chacun à votre manière, une part du génie de notre pays."

Et le directeur de la rédaction de justifier : "Nous vous avons mis à la Une car le rugby dépasse ce sport aux règles incompréhensibles pour tangenter les rivages d'un art de vivre. Et nous vous avons mis à la Une pour dire que nous vous soutenions, à notre humble mesure, après les critiques reçues au sujet de la cérémonie d'ouverture. Nous n'avons pas d'expertise scénographique particulière, mais nous avons décelé çà et là, dans cette foire que l'on nomme débat public, la mauvaise foi de ceux qui veulent tout détruire, les procès d'intention de ceux qui sans cesse condamnent au nom de leur nouvelle morale. Nous ne souscrivons pas aux anathèmes paresseux sur "la France rance. Comme vous, nous affirmons que la France est notamment "le pays du béret, de la gastronomie, de la culture, et de l'éducation".