Invité à s’exprimer face aux médias à un peu plus de 48 heures du match contre la Namibie à Marseille, l’arrière des Bleus a évoqué les ambitions offensives des Tricolores, et par quoi elles passeront.

On vous sait fervent fan de football. Le fait de jouer au Vélodrome jeudi rend-il le rendez-vous de jeudi spécial ?

Déjà, je ne suis pas fan de l’OM, donc je ne peux pas trop dire ça par rapport au club que je supporte (sourire). J’ai joué deux fois au Vélodrome, avec le Stade toulousain et l’équipe de France. Ce sont des ambiances très particulières, dans un stade qui est fermé avec le toit. Contre l’Afrique du Sud, on ne s’entendait pas à 2 mètres, ça change un peu du Stade de France où on est plus loin du public, en raison de la piste d’athlétisme. On a tous hâte de revenir au vélodrome, l’ambiance est vraiment incroyable, et le stade magnifique quoi qu’on en dise. Ça contribue au fait que nous ayons tous à cœur de faire un bon match.

Se sent-on plus fort lorsqu’on enregistre les retours de joueurs comme Cyril Baille, Anthony Jelonch où Jonathan Danty ?

Oui, forcément. Ce sont des joueurs qui ont une place importante dans le groupe, qui jouent depuis quatre ans. Ça fait plaisir de voir revenir ces mecs, que ce soit Antho, Jo ou Cyril qui s’est posé beaucoup de questions au sujet de son mollet. On est très content de les voir revenir, ça permet de bosser à 33 à l’entraînement et d’avoir le moins de joueurs possible sur le côté. Pour le moral des troupes, c’est bien.

Au-delà de la victoire, quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés sur ce match ?

On a surtout envie de prendre du plaisir ensemble, tout en respectant la Namibie. Ils ont pris beaucoup de points lors des deux premiers matchs, on a aussi envie d’en marquer nous aussi mais ça passera par respecter notre jeu, d’être patient. Ce n’est pas en jetant les ballons partout qu’on parviendra à les franchir. On a tous envie de progresser au sujet de notre système offensif, on s’est fixé pour objectif d’être bons sur notre attaque.

Au point de faire mieux que la Nouvelle-Zélande, qui a largement battu la Namibie (71-3) ?

On n’est pas en compétition avec les All Blacks à ce sujet. On les a affrontés en match d’ouverture et on est content de les avoir battus. Contre la Namibie, ils ont fait de bonnes choses sur quoi on peut d’ailleurs s’appuyer, et c’est tant mieux pour eux. Nous, on se concentre sur notre équipe : on a envie d’être bon un peu partout, mais surtout de prendre du plaisir offensivement, et collectivement.

Les images de Fabien Galthié « bousculant » les espoirs du Stade français ont fait beaucoup parler. L’avez-vous senti plus tendu que d’habitude cette semaine ?

Elle est dure, celle-là… (rires) Non, je ne l’ai pas senti plus tendu que d’habitude. Je ne veux pas parler pour lui, mais on est dans un milieu où les mots qu’on utilise ne veulent pas dire ce qu’on pense. Entre nous, on le prend parfois à la rigolade. Pour les avoir vus de loin, les jeunes du SF en ont rigolé aussi par moments. Il faut dédramatiser la chose et ne pas s’en servir seulement pour faire du buzz. Parce que, de temps en temps, on aime quand Fabien est tendu, pour tout vous dire...