L’Australie s’est inclinée 15-22 devant les Fidji dimanche à Saint-Etienne. Indisciplinée et dominée dans la bataille du jeu au sol, l’équipe d’Eddie Jones piétine dans cette compétition. Et devra sortir une prestation majuscule dimanche prochain face au Pays de Galles pour espérer jouer les quarts de finale.

Si l’Australie doit se contenter d’un point de bonus défensif devant les Fidji (15-22), il faut avouer que c’est en partie "à cause" de la réussite du buteur fidjien Simione Kuruvoli, auteur d’un 100% face aux perches. Mais les Wallabies ont surtout beaucoup trop nourri leurs adversaires dimanche soir au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne. Dans un chaudron acquis à la cause des Fidjiens, les Australiens ont concédé bien trop de fautes (18 contre 7 pour des Fidjiens qui n’en avaient commis que 3 à la 55e minute). Le sélectionneur des Wallabies Eddie Jones a surtout cherché à défendre son équipe à l’issue de cette partie, maniant l’ironie et semblant même parfois heureux de cristalliser les critiques. "Les sifflets ? Je les mérite" puis "c’est ma faute", a-t-il, tour à tour, asséné.

Sur le jeu au pied, le sélectionneur estimait que les deux équipes l’avaient utilisé avec la même fréquence (29 jeux au pied australiens pour 24 Fidjiens). "Quand vous perdez, vous êtes toujours critiqué pour les coups de pied, alors qu’ils deviennent fabuleux quand vous gagnez, a-t-il énoncé. Parfois, cela vient aussi de la pression mise sur les joueurs adverses". Toutefois, si le jeu au pied d’occupation des Australiens a parfois été bon (comme le 50:22 débouchant sur un essai de filou), il n’a pas été constant. À l’image de l’utilisation du pied de Petaia dans certaines situations.

Les Wallabies doivent mûrir

Une grande indiscipline, un jeu au pied inconstant et puis une bataille des rucks perdue ont fait basculer l’Australie du côté de la défaite. Elle avait pourtant choisi de prendre à la gorge les Fidjiens par une défense très agressive. Pour très vite stopper les puissants Fidjiens, avant qu’ils ne soient lancés et trop difficile à stopper. Mais physiquement, l’Australie n’a pas réussi à tenir ce rythme, cédant en début de deuxième période. Forcément, les choix d’Eddie Jones reviennent sur le devant de la scène. "Je pourrais peut-être devenir journaliste ou commentateur de télévision pour avoir toujours raison, glissait en réponse, et toujours avec la même verve, Eddie Jones. Je n’ai aucun regret. Nous allons avoir des difficultés, des problèmes de croissance." Car le patron de l’Australie a vraiment voulu insister sur la jeunesse de son équipe, la nécessité pour elle d’apprendre et de grandir.

Le Pays de Galles en match couperet

Dans cette compétition, l’Australie n’aura toutefois plus beaucoup de temps, même si elle conserve ses espoirs de disputer les quarts de finale. "Ce qu'il y a de bien avec la Coupe du monde, c'est que ce n'est pas la fin de la route, voulait retenir le sélectionneur Eddie Jones. Nous avons le Pays de Galles la semaine prochaine." Ce sera à Lyon, dimanche 24 septembre, et ce choc pourrait sonner le glas des espoirs australiens. Le deuxième ligne Richie Arnold s'est montré pragmatique : "Nous allons dire que cela nous facilite la tâche. Nous devons gagner, point." "Je vais juste dire aux gars d’être prêts pour le Pays de Galles, a surenchéri le capitaine David Porecki. C’est maintenant ou jamais !"