L'Australie et les Fidji se défiaient dans une rencontre qui s'annoncait électrique. Josua Tuisova, Waisea Nayacalevu, Semi Radradra ou Jiuta Wainiqolo étaient notamment de la partie côté Flying Fijians, et ça a payé. Les Fidji ont créé l'exploit face aux Wallabies. La rencontre se déroulait au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne.