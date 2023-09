Le sélectionneur des Fidjiens savourait à plein le succès des siens face aux Wallabies, qui les relance pleinement dans la compétition après leur frustrante défaite contre Galles.

À chaud, quel regard portez-vous sur votre prestation ?

C’est un bon match de notre part, nous avons eu le contrôle du ballon et maîtrisé ce que nous voulions. On aurait peut-être pu jouer quelques ballons de plus mais on a eu l’essentiel : une bonne conquête, une bonne défense, et la charnière a bien contrôlé la stratégie.

Votre demi de mêlée Kuruvoli s’est montré précis au but. Vous a-t-il étonné ?

Il a tellement bien tapé qu’il en avait des crampes. (sourire) Mais sérieusement, c’est un joueur qui s’entraîne bien avec Seremaïa Baï. Il est très investi et commence à trouver de la régularité. C’est très ben pour nous.

Vous avez été entraîneur des Wallabies. Quel regard portez-vous sur eux ?

Je suis dans un autre camp aujourd’hui. Ce que je peux dire, c’est que les deux équipes avaient adopté un plan de jeu similaire, avec beaucoup de jeu au pied. Toute la semaine, on s’était dit que ce match serait très stratégique et notre volonté était de gagner cette bataille. Les Wallabies ont un socle de joueurs talentueux, mais jeunes. Ils vont devenir une bonne équipe mais ils doivent passer par ce cycle. Eddie est bon dans ce qu’il fait, il sait ce qu’il fait pour l’avenir. Mais je suis heureux d’avoir gagné aujourd’hui.

Avez-vous conscience d’avoir réalisé un des plus beaux exploits de l’histoire des Fidji ?

Aujourd’hui, il n’était pas question d’histoire. Il s’agissait de gagner pour continuer d’espérer dans ce tournoi. Plus tard on réalisera ce qu’on a fait mais si on travaille bien, il n’y a pas de raison qu’on n’ait pas les résultats qu’on mérite.

En quoi la polémique concernant l’arbitrage face au pays de Galles vous a-t-elle servie cette semaine ?

Je ne regarde pas les médias. On aurait pu tomber dans le piège de se plaindre mais on a rapidement tourné la page. L’équipe s’est concentrée sur sa nouvelle tâche, et cela n’a pas affecté notre préparation. C’est ce qu’il fallait faire.

Un mot sur les performances de Levani Botia et Josua Tuisova, qui étaient remplaçants face au pays de Galles ?

Levani Botia a vraiment bien joué, il méritait de sortir. Quant à Josh Tuisova, il avait un problème à la cheville depuis trois semaines et il était juste pour jouer contre Galles. Mais il a bien bossé et pu apporter sa pierre à l’édifice contre l’Australie. On en est évidemment très heureux.