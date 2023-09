Parmi les favoris de cette Coupe du monde, les Irlandais ont impressionné lors de leurs deux premiers matchs. La Roumanie d'abord, le Tonga ensuite, pas de quartier pour les petits. Les folles statistiques des deux succès Irlandais.

Quand une équipe s'avance en favori deux options s'offrent à elle. Passer les matchs étape par étape sans faire de bruit pour sortir de sa tanière au dernier moment, façon diable en boîte. La deuxième option, celle choisie par cette équipe d'Irlande, rouler sur tout le monde à la manière d'un bulldozer et prévenir ses futurs adversaires qu'on arrive.

Rouler sur tout le monde, la bande à Sexton y arrive bien en ce début de Mondial, d'abord les Roumains (82-8), puis, ce samedi, les Tongiens (59-16). Pas des passementiers ces Irlandais.

Aki en fer de lance

Pour ce qui est du bulldozer, le XV du Trèfle peut compter sur son centre du Connacht, Bundee Aki, qui fait dans la démolition en ce début de compétition. Quatre essais, 39 courses, sept percées, premier dans chaque catégorie. Ça pose son homme. Le plus impressionnant ? Il n'est pas le seul à évoluer sur une autre planète Jonnathan Sexton, qui vient de battre le record de points en sélection irlandaise, et Tadhg Beirn en sont à trois essais chacun (deuxième de la catégorie), Hugo Keenan et James Lowe sont respectivement à 25 et 23 courses (3ème et 4ème). Pour finir Mack Hansens et ses 5 percées se classe troisième de la classe. Que des bons élèves en somme.

Si les élèves brillent c'est aussi que la classe est réglée comme du papier à musique et gérée d'une main de maître par professeur Andy Farrell. Pour preuve, les 20 essais et pas moins de 141 points inscrits en deux rencontres. Les 32 passes après contact, témoigne de cet allant pour le jeu offensif d'une équipe particulièrement huilée.

Place aux costauds

Évidemment ces démonstrations peuvent être nuancées par la qualité des adversaires, la Roumanie et le Tonga ne font pas partis des ogres de ce Mondial et pourtant l'Irlande leur a opposé leur meilleure équipe. Une stratégie pour l'instant payante puisque l'Irlande compte déjà 10 points, mais qui pourrait se retourner contre eux. Alors que l'équipe d'Andy Farrell doit affronter l'Afrique du Sud dans un choc des titans, l'Écosse, puis enchaîner avec les phases finales et un hypothétique quart-de-finale contre la France ou la Nouvelle-Zélande. À voir si le bulldozer roulera sur tout le monde ou se laissera surprendre par des diablotins (tout vêtu de bleu par exemple).