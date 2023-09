Ce samedi, Andy Farrell a une nouvelle fois fait le choix d'aligner la quasi-totalité de ses cadres pour jouer face au Tonga. Déjà utilisés face à la Roumanie, ces derniers enchaînent les matchs, alors qu'il est difficile d'imaginer qu'ils souffleront lors des affrontements face à l'Afrique du Sud et l'Écosse. À trop faire jouer ses cadres, l'Irlande prend-elle un trop gros risque ?

C'est avec surprise que nous découvrions la semaine passée que l'Irlande se présentait avec une équipe surpuissante face à la Roumanie. James Lowe, Jamison Gibson-Park, Tadhg Furlong, Caelan Doris, Hugo Keenan, Bundee Aki... Ils étaient tous là pour le premier match du XV du Trèfle dans cette Coupe du monde. Alors forcément, la première nation mondiale au classement World Rugby n'a pas fait dans le détail face aux pauvres Chênes, leur infligeant un terrible 82 à 8 au cours de cette rencontre. Et si les Irlandais sont sortis de ce match sans blessure, il convenait de se demander à quoi cela servait d'aligner de si gros joueurs face à une nation aussi modeste. La réponse se trouve peut-être en Sexton. Le capitaine n'avait plus joué de match officiel depuis le dernier match du Tournoi des 6 Nations, face à l'Angleterre en mars.

Après six mois sans fouler les pelouses, l'ouvreur avait donc besoin de rythme : "Cela fait six mois que j’attends ce moment, reconnaissait l'intéressé. Une partie de cette absence était de ma propre faute (il a été suspendu trois matchs par l'EPCR après la finale de Champions Cup, NDLR) mais je me suis dit qu’il fallait réussir ce premier match. J’espère que je pourrais améliorer mon jeu contre le Tonga même si ça devrait être plus dur. Ce n’est pas une insulte pour la Roumanie mais le Tonga a eu une semaine de pause pour se concentrer sur le match donc ça devrait taper fort."

Sexton a besoin de jouer

Par ces déclarations, Sexton trahissait ici un petit secret en révélant sa présence pour le match face au Tonga. Et en effet, Andy Farrell a confirmé dans la semaine la titularisation du joueur du Leinster ce samedi soir. Et comme face à la Roumanie, les Irlandais se présenteront avec la grosse équipe à Nantes. Une décision encore une fois presque surprenante, mais qui peut une nouvelle fois s'expliquer par le fait que Sexton, désireux de jouer un maximum, pourrait légitimement demander d'être entouré par ses meilleurs hommes afin de retrouver des automatismes. Et alors qu'il pourrait ce samedi battre le record de points inscrits par un joueur irlandais dans l'histoire de la Coupe du monde, il confiait ne pas craindre une éventuelle blessure : "Quand on joue au rugby, il faut être prêt à se blesser. Nous ne pouvons pas jouer un match en ayant peur de se blesser, sinon ça arriverait tout le temps."

Au-delà de possibles pépins physiques, Andy Farrell prend un risque d'essouffler ses joueurs avant une fin de phase de poules qui s'annonce peu évidente du côté irlandais. La semaine prochaine, le XV du Trèfle enchaînera avec un des matchs les plus attendus du mondial, face à l'Afrique du Sud. Un match pour lequel l'équipe-type devra être alignée et qui risque de marquer physiquement les troupes. Après une semaine de repos bien placée après cela, les Irlandais joueront ensuite contre l'Écosse. Là aussi, il est difficile d'imaginer Farrell faire tourner. En imaginant un possible quart de finale, l'Irlande pourrait alors enchaîner cinq matchs avec ses cadres lors de cette Coupe du monde. Un choix que les autres équipes, comme la France, la Nouvelle-Zélande ou l'Afrique du Sud n'ont pas fait. Alors avant de partir sur un sprint long, les Irlandais font-ils bien de privilégier le rythme au repos ? Nous en saurons plus bientôt...