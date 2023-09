Facile vainqueur de la Roumanie pour son entrée en lice dans la compétition, l'Irlande a nettement battu le Tonga, à Nantes, pour son deuxième match de la Coupe du monde (59-16). Les coéquipiers de Jonathan Sexton repartent encore une fois avec le bonus offensif. Les Tonguiens ne pouvaient pas plus mal commencer leur compétition.

L'Irlande continue d'impressionner. Bien qu'indiscipliné, le XV du Trèfle a surclassé les Tonga à La Beaujoire pour leur deuxième match de Coupe du monde (59-16) et a vu Jonathan Sexton devenir leur meilleur marqueur. Les Aigles de mer, exemptés de match la semaine dernière, ne pouvaient pas plus mal commencer.

L'Irlande n'a eu besoin que de 20 minutes

Les joueurs d'Andy Farrell ont dû attendre vingt minutes avant de faire le nécessaire. Alors que William Havili avait répondu à une pénalité de Jonathan Sexton, les Aigles de mer vont voir une tempête verte déferler. Sur une combinaison, Johnny Sexton trouve Caelan Doris qui fonce et trouve Tadhg Beirne qui n'a plus qu'à aplatir. Caelan Doris, va ensuite profiter d'un ballon porté pour franchir l'en-but. Mack Hansen, après s'être défait de sept plaquages dans les 22, inscrit l'un des essais du tournoi avant que Jonathan Sexton, sur un service de Garry Ringrose après une passe de Conor Murray n'inscrive l'essai qui lui permette de devenir le meilleur marqueur irlandais et de permettre aux siens de décrocher le bonus offensif. Les Tonga seront récompensés de leurs efforts en fin de période grâce à un essai, six minutes après la sirène de Vaea Fifita, touché au genou plus tôt dans le match.

Auteurs d'une véritable démonstration face au Tonga, les Irlandais envoient un message à la concurrence !



Le film du match > https://t.co/nRbYuQgUu1 pic.twitter.com/hU59tPw3F1 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 16, 2023

William Havili inscrit une troisième pénalité en début de seconde période. En face, l'Irlande décide de ménager ses cadres, mais perd Finlay Bealham, sorti sur protocole commotion alors qu'il venait d'entrer en jeu à la place de Tadhg Furlong. Les Irlandais vont ensuite se montrer indisciplinés, gâchant à plusieurs reprises l'occasion d'accentuer leur avance. C'est à la sortie d'un ballon porté à l'heure de jeu que le XV du Trèfle reprend son chemin en avant grâce à un essai de James Lowe, surgit du maul au dernier moment. Bundee Aki, qui a fait beaucoup de mal aux Tongiens, inscrit le sixième essai de l'Irlande après une bonne combinaison en touche. Le trois-quarts centre ira aplatir une septième fois à dix minutes du terme avant que Rob Herring n'aplatisse à la sirène pour clore la rencontre.

Jonathan Sexton dépasse Ronan O'Gara !

Il lui fallait dix points pour dépasser Ronan O'Gara et devenir le meilleur marqueur du XV du Trèfle, Jonathan Sexton, 38 ans, est, avec ses 16 points inscrits ce soir, un peu plus rentré dans l'histoire du rugby irlandais en devenant le meilleur marqueur de son pays pour sa 114e sélection. Le demi d'ouverture, s'est montré irrésistible, terminant à 100 % au pied. Comme un symbole, l'ouvreur a dépassé Ronan O'Gara en inscrivant un essai qu'il a lui-même transformé.

L'Irlande affrontera l'Afrique du Sud, au Stade de France, le 23 septembre à 21:00, pour le choc du groupe B, tandis que les Tonga affronteront l'Ecosse, à Nice, le lendemain.