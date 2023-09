Surprise par le premier essai roumain, l'Irlande a vite réagi pour s'imposer sans trembler (82-8). Grâce à un doublé de Sexton, et des essais d'Aki ou Keenan, le XV du Trèfle a parfaitement lancé son Mondial.

Ce samedi après-midi, sur la pelouse ensoleillée et surchauffée du Stade de Bordeaux, le XV du Trèfle était attendu. Pays trônant au sommet du classement mondial depuis plusieurs mois, l'Irlande a effectivement rendez-vous avec son histoire lors de cette Coupe du monde 2023. Cantonnée aux quarts de finale depuis la création de la compétition (sept éliminations à ce stade en 1987, 1991, 1995, 2003, 2011, 2015 et 2019), les Irlandais veulent donc en finir avec cette malédiction cet automne et, pourquoi pas, soulever à la fin du mois d'octobre, le trophée William Webb Ellis dans le ciel du Stade de France.

Pour cela, les hommes d'Andy Farrell, qui restent sur un Grand Chelem au Tournoi des Six Nations, n'ont négligé aucun détail. Ainsi, ils n'ont pas pris par-dessus la jambe leur match d'ouverture organisé en Gironde face à la Roumanie.

La Roumanie a surpris l'Irlande

Absente de la Coupe du monde il y a quatre ans, la sélection venue des Carpates retrouvait à cette occasion le grand monde et s'est prise à rêver en grand dès les premières minutes du match. Il faut dire qu'après une longue séquence de ping pong au pied, qui faisait d'ailleurs siffler le public irlandais venu en nombre à Bordeaux encourager son équipe, Gabriel Rupanu, le n°9 des Chênes, prenait de vitesse toute la défense du Trèfle pour aller marquer le premier essai de la rencontre (0-5, 3e).

Une sensation tant on connaît l'écart séparant les deux sélections ! Rapidement, cependant, l'Irlande retrouvait ses esprits en enchaînant des essais qui pleuvait alors comme à Gravelotte : Jamison Gibson-Park (7-5, 6e), Hugo Keenan (14-5, 13e), Tadgh Beirne (19-5, 17e), Bundee Aki (26-8) et Jonathan Sexton (33-8, 41e) allaient chacun leur tour passer la ligne d'en-but roumaine. Des essais tous permis par le jeu de passe (hyper) précis et rapide des Irlandais qui mettait la défense adverse au supplice. Courageuse, la Roumanie parvenait à écoper grâce à sa rugueuse défense et les coups de génie d'Hinckleu Voavasa, son numéro 10 d'origine néo-zélandaise.

Une équipe en totale confiance

En seconde période, cependant, la note devenait de plus en plus salée pour les Oaks. A sept reprises, au cours des 40 dernières minutes de jeu, la Roumanie allait effectivement devoir encaisser un essai. Au total, le XV du Trèfle marquait donc à douze reprises derrière l'en-but pour infliger à leurs adversaires une claque monumentale de 82-8. Les hommes d'Andy Farrell inscrivaient, donc, en moyenne, plus d'un points par minute grâce à des réalisation, au retour des vestiaires, de Rob Herring (40-8, 46e), de Peter O'Mahony (47-8, 51e), de Jonathan Sexton (54-8, 64e), de Joe McCarthy (61-8, 68e), de Peter O'Mahony (68-8, 72e), de nouveau, de Bundee Aki (75-8, 76e) et, enfin, de Tadgh Beirne (82-8, 84e).

Avec ce large succès, l'Irlande, en total confiance, enchaîne d'ailleurs un quatorzième match victorieux de suite, s'approche à quatre rencontres du record co-détenu par la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre. Si les Irlandais venaient à rejoindre la finale en gagnant tous leurs matchs de poule, cette marque serait dépassée. Cela tombe bien, c'est justement ce qu'ils visent... au-delà de faire tomber la malédiction des quarts de finale. Avant cela, il faudra, samedi prochain à 21 heures à Nantes, jouer le Tonga pour le deuxième match de groupe de la Coupe du monde 2023. Les Roumains, eux, toujours à Bordeaux, seront opposés aux Sud-Africains dimanche à 15 heures.