Jonathan Sexton, devenu le nouveau recordman de points inscrits sous les couleurs de la sélection irlandaise grâce aux seize unités ajoutées ce samedi, à Nantes, face au Tonga (59-16), a évoqué du bout des lèvres cet honneur personnel. Le maître à jouer du XV du Trèfle s'est aussi exprimé sur la furie offensive des siens, le défi à venir contre les Boks et l'incroyable soutien du peuple irlandais.

Quelles ont été vos sensations lorsque vous avez inscrit l'essai qui vous a permis d'établir le nouveau record de points en sélection irlandaise (1090), jusque-là détenu par une autre légende de ce jeu, Ronan O'Gara ?

Sur le coup, j’étais juste heureux de marquer un essai. En fait, je croyais avoir battu le record sur la pénalité d'avant. Mon fils va être certainement plus heureux que moi. Je suis fier mais ce n’est qu’un nouveau record qui sera battu un jour. Vous savez, les accomplissements personnels ne comptent pas pour nous. Tout ce qui compte est de gagner le match qui vient, encore et encore.

Avant de passer aux Boks, parlons justement de ce large succès face au Tonga. Vous y avez ajouté la manière et la maîtrise, pour le coup...

Oui mais le début du match a été difficile avec un jeu au sol un peu brouillon et un manque de précision. Une fois que l'équipe a réussi à avoir plus de maîtrise sur ces phases de jeu, nous avons commencé à mettre notre jeu en place et, oui, nous avons marqué de beaux essais. L'équipe a aussi été performante en touche, en mêlée, c’est top.

L'Irlande en est déjà à vingt essais en deux rencontres. Que vous inspire cette statistique ?

Tous les gars ont passé l’été à s’entraîner comme des dingues. Ce qui est bien, c’est que nous avons désormais les jambes pour nous créer les occasions et aller à l’essai dès que l'occasion se présente. Mais il nous reste encore plein de choses à améliorer.

Auteurs d'une véritable démonstration face au Tonga, les Irlandais envoient un message à la concurrence !



Il faudra d'ailleurs que vous soyez à votre meilleur niveau pour dominer les Boks, samedi prochain, à Saint-Denis, non ?

C'est un match énorme qui nous attend contre les champions du monde en titre. On veut finir premiers et gagner tous nos matchs. Mais les Sud-Africains ont prouvé que c’était dur de jouer contre eux. Il va falloir être précis et faire les bons choix, quand il s’agira de jouer au pied ou à la main. La dernière fois, ils nous ont mis sous pression. Comme le Tonga en première période.

Comment vous sentez-vous, personnellement, après cette deuxième titularisation ?

Comme je l’avais dit avant la Roumanie, on ne verra si je suis en pleine forme que samedi prochain. Je vais faire en sorte de bien récupérer, de bien m’entraîner lundi et mardi. Car on a déjà pu voir que les champions du monde sont en forme.

Un mot, pour finir, sur le soutien hallucinant des supporters irlandais. On dit qu'ils étaient 15 000, ce samedi, à La Beaujoire...

C'était de la folie. À chaque match de Coupe du monde que l'on joue, c'est la même chose. Je ne sais pas combien de personnes en Irlande peuvent se permettre de venir mais ils le font à chaque fois. Leur mobilisation représente beaucoup de choses pour nous. Je suis vraiment content qu'on leur ait offert une occasion de se réjouir.